Побочный эффект сборной. Почему «Ордабасы» никогда не выигрывает после международного перерыва

В этом году КПЛ трижды уходила на перерыв из-за международных игр, в частности, проходили матчи квалификации Евро-2020. Тяжелее всего в такие периоды именно «Ордабасы». В команде Кахабера Цхададзе достаточно много игроков основного состава сборной Казахстана, которые, возможно, переживают эмоциональный и физический спад после европейских игр.

В марте у сборной были матчи с Шотландией и Россией, а после возобновления чемпионата «Ордабасы» не сумел выиграть у «Окжетпеса» (0:0), хотя в дальнейшем громил кокшетаусцев с легкостью (3:0, 4:0).

В июне сборная Казахстана сыграла против Бельгии и Сан-Марино, а дальше «Ордабасы» настигла неудача в чемпионате — ничья с «Жетысу» (1:1).

Наступил сентябрь, команда Михела Билека вновь провела две игры в цикле, а «Ордабасы» вновь настигли проблемы в премьер-лиге — теперь они и вовсе проиграли «Кайсару» (0:2).

Треть основы сборной представляли игроки «Ордабасы» — Дмитрий Непогодов, Сергей Малый, Темирлан Ерланов и Алексей Щеткин провели практически два полных матча с Кипром и Россией, а в заявке также был Тимур Досмагамбетов. За исключением Щеткина, пропустившего игру с «Кайсаром», остальные сборники были задействованы в недавнем туре КПЛ. Примечательно, что Цхададзе заменил защитников Ерланова и Малого к 66-й минуте — наверняка это отголосок игр сборной.

Даже у «Астаны» и «Кайрата» не было такого количества основных сборников в матчах с «Шахтером» и «Жетысу». В европейской действительности две игры в неделю это нормальный календарь, но, как видим, сборникам «Ордабасы» он дается тяжело.