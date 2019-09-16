Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу

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В матче первого раунда хозяева турнира «Аль-Садд» сыграют с клубом «Ианген» из Новой Каледонии, представляющий Конфедерацию футбола Океании (OFC). Во втором раунде победитель этого матча сыграет с мексиканским «Монтерреем», тунисский «Эсперанс» (Африканская конфедерация футбола (CAF)) проведет матч против победителя азиатской Лиги чемпионов (Азиатская конфедерация футбола (AFC)), который определится в ноябре.

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В полуфинальных поединках победитель европейской Лиги чемпионов прошлого сезона английский «Ливерпуль» (Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)) сыграет против победителя встречи с участием «Монтеррея» (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ)), обладатель Кубка Либертадорес (Южноамериканская конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ)) — с сильнейшим в паре с участием клуба «Эсперанса».

В жеребьевке принял участие бывший футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн. Клубный чемпионат мира впервые состоится в Катаре, турнир пройдет с 11 по 21 декабря.

Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций, которые выиграли сильнейший континентальный клубный турнир в своей конфедерации. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре. В прошлом году турнир прошел в ОАЭ, в финале мадридский «Реал» обыграл «Аль-Айн» со счетом 4:1, в матче за третье место аргентинский «Ривер Плейт» был сильнее японской «Касимы Антлерс» (4:0).