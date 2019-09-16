Мозговой центр команды. Казахстанец Меркель выдал крутой матч в Голландии

Источник: AP 2019

В минувшем туре Эредевизи «Хераклес» Меркеля встречался с крепким середняком — «Виллем II». Команда казахстанца доминировала на протяжении всей игры и уже к 63-й минуте вела со счетом 4:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/o_FgG-lf6dI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алекс был дирижером игры «Хераклеса» и традиционно оказался в числе лидеров по таким показателями, как количество передач (50) и количество касаний с мячом (67). Меркель отдал голевую передачу на третий гол и по оценкам Whoscored он оказался третьей звездой матча с показателем 7,9.

Меркель второй матч подряд отличается ассистом и является одним из самым стабильных игроков «Хераклеса», поскольку сыграл все шесть официальных матчей в сезоне и пока не пропустил ни минуты игрового времени.

В следующем туре «Хераклес» сыграет на выезде против «Твенте». Матч пройдет 20 сентября и начнется 23:55 по времени Нур-Султана.