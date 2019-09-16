Мозговой центр команды. Казахстанец Меркель выдал крутой матч в Голландии

В минувшем туре Эредевизи «Хераклес» Меркеля встречался с крепким середняком — «Виллем II». Команда казахстанца доминировала на протяжении всей игры и уже к 63-й минуте вела со счетом 4:1.
Алекс был дирижером игры «Хераклеса» и традиционно оказался в числе лидеров по таким показателями, как количество передач (50) и количество касаний с мячом (67). Меркель отдал голевую передачу на третий гол и по оценкам Whoscored он оказался третьей звездой матча с показателем 7,9.
Меркель второй матч подряд отличается ассистом и является одним из самым стабильных игроков «Хераклеса», поскольку сыграл все шесть официальных матчей в сезоне и пока не пропустил ни минуты игрового времени.
В следующем туре «Хераклес» сыграет на выезде против «Твенте». Матч пройдет 20 сентября и начнется 23:55 по времени Нур-Султана.
За «Хераклес» Меркель выступает с лета 2018 года. В прошлом сезоне он отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог клубу выйти в плей-офф за место в Лиге Европы. В мае «Хераклес» продлил контракт с казахстанцем до июня 2020 года.