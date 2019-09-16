Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Голкипер сборной Испании по футболу Давид де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте английского клуба.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Голкипер сборной Испании по футболу Давид де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте английского клуба.
Новое соглашение 28-летнего испанца рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата де Хеа составит 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
«Для меня большая честь продолжить карьеру в “Манчестер Юнайтед” после восьми лет, проведенных в этом великом клубе. С тех пор, как я приехал сюда, я не мог себе представить, что сыграю за “МЮ” более 350 матчей. С моим будущим наступила ясность, теперь я хочу помочь команде снова выигрывать трофеи», — приводит слова де Хеа сайт «Манчестер Юнайтед».
Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года. Вместе с манкунианцами голкипер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Кубка лиги, победителем Лиги Европы. В общей сложности испанец провел за клуб 367 матчей и отыграл 130 из них на ноль.