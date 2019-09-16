Касильяс рассказал о своём состоянии после инфаркта

Источник: AP 2019

Напомним, весной испанский голкипер перенёс сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.

«Восстановление идёт медленно, но так и должно быть. Спокойно и медленно. Все барьеры должны быть преодолены. Больше нет никаких препятствий. Разум должен оставаться чистым. Я не хочу быть примером чего-либо. Давайте продолжим этот бой!» — написал Касильяс на странице в «Твиттере».