Мбаппе и Кавани вернутся в общую группу в конце недели
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нападающие «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани вернутся в общую группу в конце недели, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нападающие «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани вернутся в общую группу в конце недели, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.
Мбаппе и Кавани получили травмы в конце августа в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (4:0).
Также сообщается, что защитник Колин Дагба