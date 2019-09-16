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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мбаппе и Кавани вернутся в общую группу в конце недели

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нападающие «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани вернутся в общую группу в конце недели, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

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Источник: AP 2019

Мбаппе и Кавани получили травмы в конце августа в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (4:0).

Также сообщается, что защитник Колин Дагба из-за травмы подколенного сухожилия пропустит 2−3 недели. Продолжают восстанавливаться после повреждений полузащитник Юлиан Дракслер и защитник Тило Керер.

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