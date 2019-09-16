«Витебск» уступил «Гомелю» в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси

Гомельчане активно начали игру в Витебске и уже на 14-й минуте Бадри Акубардия открыл счет. Хозяева не остались в долгу, много атаковали, и на 41-й минуте Александр Прудников сравнял результат. После перерыва обе команды могли забить гол, но удача была на стороне «Гомеля»: на 83-й минуте победный мяч записал в свой актив Иван Жесткин. Благодаря этой победе гомельчане набрали 18 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице.