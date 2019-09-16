«Витебск» уступил «Гомелю» в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси

Гомельчане активно начали игру в Витебске и уже на 14-й минуте Бадри Акубардия открыл счет. Хозяева не остались в долгу, много атаковали, и на 41-й минуте Александр Прудников сравнял результат. После перерыва обе команды могли забить гол, но удача была на стороне «Гомеля»: на 83-й минуте победный мяч записал в свой актив Иван Жесткин. Благодаря этой победе гомельчане набрали 18 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице.
Результаты остальных встреч этого тура: «Динамо» (Брест) — «Минск» — 3:0, БАТЭ (Борисов) — «Городея» — 2:1, «Ислочь» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 1:0, «Славиия» (Мозырь) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:2.
Положение в лидирующей группе таково: «Динамо» (Брест) — 51 очко (20 матчей), БАТЭ — 46 (19), «Шахтер» — 46 (19), «Динамо» (Минск) — 40 (20), «Торпедо-БелАЗ — 35 (21), «Ислочь» — 34 (21).
Бомбардирскую гонку возглавляет Виталий Квашук («Гомель»), забивший 12 мячей, на гол меньше у Павла Нехайчика («Динамо», Брест).