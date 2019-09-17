«Астон Вилла» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Астон Вилла» и «Вест Хэм» разошлись миром в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Астон Вилла» и «Вест Хэм» разошлись миром в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Бирмингеме, завершилась со счетом 0:0, гости остались вдесятером на 67-й минуте после удаления Артюра Масуаку.
|Дин Смит
|Мануэль Пеллегрини
|1
|Том Хитон
|1
|Лукаш Фабяньски
|3
|Нил Тэйлор
|21
|Анджело Огбонна
|22
|Бьорн Энгелс
|23
|Исса Диоп
|40
|Тайрон Мингс
77′
|24
|Райан Фредерикс
|7
|Джон Макгинн
|26
|Артур Масуаку
23′67′
|10
|Джек Грилиш
28′
|10
|Мануэль Лансини
|9
|Мораес Феррейра Уэсли
|41
|Деклан Райс
|21
|Анвар Эль-Гази
|22
|Себастьен Алле
|24
|Фредерик Гильбер
85′
|16
|Марк Нобл
29′90′
|39
|Кинан Дэвис
|4
|Фабиан Бальбуэна
|11
|Марвелус Накамба
81′
|7
|Андрей Ярмоленко
62′
|6
|Дуглас Луис
|18
|Пабло Форнальс
|23
|Хосе Игнасио Хота
66′
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
69′
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|5
|Пабло Сабалета
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)