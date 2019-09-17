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00:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Астон Вилла» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Астон Вилла» и «Вест Хэм» разошлись миром в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Бирмингеме, завершилась со счетом 0:0, гости остались вдесятером на 67-й минуте после удаления Артюра Масуаку.

Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 516.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитМануэль Пеллегрини
Составы команд
1Том Хитон
1Лукаш Фабяньски
3Нил Тэйлор
21Анджело Огбонна
22Бьорн Энгелс
23Исса Диоп
40Тайрон Мингс
77′
24Райан Фредерикс
7Джон Макгинн
26Артур Масуаку
23′67′
10Джек Грилиш
28′
10Мануэль Лансини
9Мораес Феррейра Уэсли
41Деклан Райс
21Анвар Эль-Гази
22Себастьен Алле
24Фредерик Гильбер
85′
16Марк Нобл
29′90′
39Кинан Дэвис
4Фабиан Бальбуэна
11Марвелус Накамба
81′
7Андрей Ярмоленко
62′
6Дуглас Луис
18Пабло Форнальс
23Хосе Игнасио Хота
66′
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
69′
27Ахмед Эль-Мохамади
5Пабло Сабалета
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)5
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
13Фолы11
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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