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00:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лечче» одержал первую победу в сезоне серии А, обыграв «Торино»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Лечче» набрал первые очки в чемпионате Италии по футболу сезона-2019/20, одержав победу над «Торино».

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Встреча третьего тура, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Диего Фариас (35-я минута) и Марко Манкозу (73). У проигравших отличился Андреа Белотти (58, с пенальти).

«Лечче» (3 очка) занимает 18-е место в турнирной таблице серии А, «Торино» (6) идет шестым.

Торино
1:2
Первый тайм: 0:1
Лечче
Футбол, Италия, Тур 316.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер МаццарриФабио Ливерани
Голы
Андреа Белотти58′
Диегу Фариас35′
Марко Манкосу73′
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
21Васкунселос Феррейра Габриэл
5Армандо Иццо
5Фабио Лучони
18′
14Кевин Бонифаци
13Лука Россеттини
15′
30Коффи Джиджи
27Марко Кальдерони
34Ола Эйна
29Андреа Рисполи
88′
23Суалихо Мейте
23Андреа Табанелли
56′
88Томас Ринкон
77Панайотис Тахцидис
9Андреа Белотти
10Филиппо Фалько
29Лоренцо Де Сильвестри
80′
37Жан Маер
81′
93Диего Лаксальт
11Евгений Шахов
8Даниэле Базелли
72′
9Джанлука Лападула
50′63′
24Симоне Верди
8Марко Манкосу
21Алехандро Беренгер
40′45′
17Диегу Фариас
45′63′
11Симоне Дзадза
30Хума Бабакар
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)10
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
12Фолы19
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Джуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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