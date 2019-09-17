«Лечче» одержал первую победу в сезоне серии А, обыграв «Торино»

Встреча третьего тура, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Диего Фариас (35-я минута) и Марко Манкозу (73). У проигравших отличился Андреа Белотти (58, с пенальти).