«Лечче» одержал первую победу в сезоне серии А, обыграв «Торино»
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Лечче» набрал первые очки в чемпионате Италии по футболу сезона-2019/20, одержав победу над «Торино».
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Лечче» набрал первые очки в чемпионате Италии по футболу сезона-2019/20, одержав победу над «Торино».
Встреча третьего тура, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Диего Фариас (35-я минута) и Марко Манкозу (73). У проигравших отличился Андреа Белотти (58, с пенальти).
«Лечче» (3 очка) занимает 18-е место в турнирной таблице серии А, «Торино» (6) идет шестым.
|Вальтер Маццарри
|Фабио Ливерани
|Андреа Белотти
|58′
|Диегу Фариас
|35′
|Марко Манкосу
|73′
|39
|Сальваторе Сиригу
|21
|Васкунселос Феррейра Габриэл
|5
|Армандо Иццо
|5
|Фабио Лучони
18′
|14
|Кевин Бонифаци
|13
|Лука Россеттини
15′
|30
|Коффи Джиджи
|27
|Марко Кальдерони
|34
|Ола Эйна
|29
|Андреа Рисполи
88′
|23
|Суалихо Мейте
|23
|Андреа Табанелли
56′
|88
|Томас Ринкон
|77
|Панайотис Тахцидис
|9
|Андреа Белотти
|10
|Филиппо Фалько
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
80′
|37
|Жан Маер
81′
|93
|Диего Лаксальт
|11
|Евгений Шахов
|8
|Даниэле Базелли
72′
|9
|Джанлука Лападула
50′63′
|24
|Симоне Верди
|8
|Марко Манкосу
|21
|Алехандро Беренгер
40′45′
|17
|Диегу Фариас
45′63′
|11
|Симоне Дзадза
|30
|Хума Бабакар
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Джуа(Италия)