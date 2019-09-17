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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ узнали об отставке главного тренера финалиста Кубка Казахстана по футболу

Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб отправлен в отставку, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на свои источники. Клуб пока не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

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Белорус, которому 20 сентября исполнится 54 года, возглавлял клуб с начала мая. Под его руководством «Атырау» провел 14 матчей, в которых одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел восемь поражений, причем уступил в последних пяти турах.

Исполнять обязанности главного тренера будет 32-летний Куаныш Кабдулов, который работает в структуре «Атырау» с 2009 года. В апреле 2017 года, а затем с сентября 2017 года и до конца сезона он уже временно возглавлял клуб. При этом успел он поруководить командой финале Кубка Казахстана против «Кайрата» (0:1).

В текущем сезоне Кабдулов также побывал временным главным тренером. Он руководил командой матчах против «Астаны» (0:3) и «Ордабасы» (1:1), когда «Атырау» уволил россиянина Виктора Кумыкова.

С 18 очками «Атырау» идет на предпоследнем, 11-м, месте — клуб с этой позиции вылетает в первую лигу. При этом 6 октября «нефтяники» сыграют в финальном матче Кубка Казахстана против «Кайсара», где будет разыграна путевка во второй раунд Лиги Европы.

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