КФФ наказала судью за незасчитанный гол «Астаны» в матче с «Шахтером»

Источник: fca.kz

На последних секундах матча Кольев ошибочно сигнализировал главному арбитру Бахыту Кызылбаеву, что мяч после удара Муртазаева не полностью пересек линию ворот. Этот эпизод не помешал «Астане» выиграть со счетом 2:1.

В то же время судейско-экспертная комиссия КФФ признала правильным пенальти, который главный судья Анатолий Вишниченко назначил в матче «Актобе» — «Атырау» (3:2).