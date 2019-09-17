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17 сентября, источник: Vesti.kz

КФФ наказала судью за незасчитанный гол «Астаны» в матче с «Шахтером»

Ассистент главного арбитра Евгений Кольев отстранен на четыре матча за незасчитанный гол форварда «Астаны» Романа Муртазаева в игре с «Шахтером». Такое решение приняла судейско-экспертная комиссии Казахстанской федерации футбола (КФФ).

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Источник: fca.kz

На последних секундах матча Кольев ошибочно сигнализировал главному арбитру Бахыту Кызылбаеву, что мяч после удара Муртазаева не полностью пересек линию ворот. Этот эпизод не помешал «Астане» выиграть со счетом 2:1.

В то же время судейско-экспертная комиссия КФФ признала правильным пенальти, который главный судья Анатолий Вишниченко назначил в матче «Актобе» — «Атырау» (3:2).

Отметим, что после игры с «Шахтером» главный тренер «Астаны» Роман Григорчук заявил, что он в шоке от решений судей не засчитывать голы его команды.

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