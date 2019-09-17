КФФ наказала судью за незасчитанный гол «Астаны» в матче с «Шахтером»
Ассистент главного арбитра Евгений Кольев отстранен на четыре матча за незасчитанный гол форварда «Астаны» Романа Муртазаева в игре с «Шахтером». Такое решение приняла
Ассистент главного арбитра Евгений Кольев отстранен на четыре матча за незасчитанный гол форварда «Астаны» Романа Муртазаева в игре с «Шахтером». Такое решение приняла
На последних секундах матча Кольев ошибочно сигнализировал главному арбитру Бахыту Кызылбаеву, что мяч после удара Муртазаева не полностью пересек линию ворот. Этот эпизод не помешал «Астане» выиграть со счетом 2:1.
В то же время
Отметим, что после игры с «Шахтером» главный тренер «Астаны» Роман Григорчук заявил, что он в шоке от решений судей не засчитывать голы его команды.