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08:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Кайрат» нацелились на форварда сборной Казахстана с 14 голами в КПЛ

Нападающий «Актобе» и сборной Казахстана Абат Аймбетов по окончании сезона может сменить команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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24-летний футболист не хочет уходить из родного клуба и даже продлил контракт с пятикратными чемпионами страны. Однако, если «Актобе» вылетит в первую лигу, ведущие клубы КПЛ, в числе которых «Астана», «Кайрат» и «Тобол», попытаются переманить его к себе.

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Приоритетной целью для Аймбетова является зарубежный чемпионат, куда при наличии конкретного предложения он сможет уехать.

В то же время «Астане», «Кайрату» и «Тоболу» нужен забивной нападающий с казахстанским паспортом, поэтому зимой у Аймбетова не будет недостатка в предложениях из КПЛ. Летом костанайцы уже делали предложение «Актобе» по трансферу футболиста, однако тот предпочел остаться в родной команде.

В текущем сезоне на счету Аймбетова 14 голов в КПЛ. В списке бомбардиров он идет выше всех казахстанцев и лишь на два мяча отстает от украинского форварда Адеринсолы Эсеолы из «Кайрата».

В этом году Аймбетов дебютировал за сборную Казахстана и провел четыре матча в отборочном цикле Евро-2020.

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