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08:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду: Месси — лучший футболист, против кого я играл. У нас хорошие отношения

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о взаимоотношениях со своим «заклятым» соперником — капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

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«Многие удивились, когда я общался с ним на церемонии УЕФА. Да, мы не друзья, но вместе делим футбольную сцену почти 15 лет. У нас хорошие отношения. Он заставляет меня становиться лучше как игрок, а я подталкиваю его. Это лучший футболист, против которого мне приходилось играть», — приводит слова Роналду The Sun.

Ранее сообщалось, что Месси ответил согласием на предложение Роналду пообедать с ним в будущем. Также знаменитый аргентинец отметил, что они часто пересекаются с Криштиану на торжественных церемониях УЕФА, а на последней общались больше всего и были ближе, чем обычно.

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