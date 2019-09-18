«Астана» задумала снова подписать защитника сборной Казахстана из «Кайрата»
Защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов по окончании текущего сезона планирует покинуть алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов по окончании текущего сезона планирует покинуть алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний футболист перестал попадать в заявку на матчи своего клуба в КПЛ после удаления в ответной игре Лиги Европы против израильского «Хапоэля» из
Тренерский штаб «Кайрата» дал понять, что не планирует оставлять Ахметова на следующий сезон. Футболист уже получил ряд предложений из клубов КПЛ — в нем заинтересованы «Астана», «Тобол» и «Кайсар», которые вступили в переговоры. Все перечисленные клубы не прочь укрепить линию обороны защитником с казахстанским паспортом.
За «Астану» Ахметов уже выступал с 2013 по 2015 год и дважды становился чемпионом Казахстана, а также провел один матч в группе Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Ахметов сыграл семь матчей в чемпионате и четыре — в ЛЕ. За «Кайрат» он выступает с 2017 года, а до этого, помимо «Астаны», защищал цвета «Иртыша» и родного «Тараза». За сборную Казахстана футболист провел 15 матчей. На сентябрьские матчи против Кипра и России Ахметов не был вызван, однако попал в резервный список.