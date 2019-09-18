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09:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» задумала снова подписать защитника сборной Казахстана из «Кайрата»

Защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов по окончании текущего сезона планирует покинуть алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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29-летний футболист перестал попадать в заявку на матчи своего клуба в КПЛ после удаления в ответной игре Лиги Европы против израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы и был отправлен в молодежную команду «Кайрат-Жастар» из первой лиги.

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Тренерский штаб «Кайрата» дал понять, что не планирует оставлять Ахметова на следующий сезон. Футболист уже получил ряд предложений из клубов КПЛ — в нем заинтересованы «Астана», «Тобол» и «Кайсар», которые вступили в переговоры. Все перечисленные клубы не прочь укрепить линию обороны защитником с казахстанским паспортом.

За «Астану» Ахметов уже выступал с 2013 по 2015 год и дважды становился чемпионом Казахстана, а также провел один матч в группе Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Ахметов сыграл семь матчей в чемпионате и четыре — в ЛЕ. За «Кайрат» он выступает с 2017 года, а до этого, помимо «Астаны», защищал цвета «Иртыша» и родного «Тараза». За сборную Казахстана футболист провел 15 матчей. На сентябрьские матчи против Кипра и России Ахметов не был вызван, однако попал в резервный список.

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