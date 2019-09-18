Клуб КПЛ сменил логотип и «закосил» под «Ювентус»
Талдыкорганский «Жетысу» объявил об изменении логотипа, сообщает
Талдыкорганский «Жетысу» объявил об изменении логотипа, сообщает
На щите (символизирующем древнюю историю Жетысуского края, являющегося родиной многих казахских батыров), под надписью JETISÝ, написанной латинским шрифтом, изображена пиктограмма, обозначающая одновременно две буквы «J» и «T». Буква «J» — первая буква названия команды «Жетысу» (JETISÝ), буква «Т» обозначает название Талдыкоргана.
Второй смысл центральной пиктограммы — семь рек (Жеты су — Семиречье). Желтым цветом семерка, синим цветом — река. Желтый и синий цвета являются официальными цветами футбольной команды «Жетысу».
Под центральным знаком размещено число 1981, означающее год создания футбольного клуба «Жетысу». Автором эскиза является Мади Тулекбаев.
В конце нынешнего сезона данный логотип будет введен как официальный логотип ПФК «Жетысу».