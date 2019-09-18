Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
19:55
Олимпиакос П
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
10Парфенов — Кононов — 4:1
11:05 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ сменил логотип и «закосил» под «Ювентус»

Талдыкорганский «Жетысу» объявил об изменении логотипа, сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

На щите (символизирующем древнюю историю Жетысуского края, являющегося родиной многих казахских батыров), под надписью JETISÝ, написанной латинским шрифтом, изображена пиктограмма, обозначающая одновременно две буквы «J» и «T». Буква «J» — первая буква названия команды «Жетысу» (JETISÝ), буква «Т» обозначает название Талдыкоргана.

ВКонтакте

Второй смысл центральной пиктограммы — семь рек (Жеты су — Семиречье). Желтым цветом семерка, синим цветом — река. Желтый и синий цвета являются официальными цветами футбольной команды «Жетысу».

Под центральным знаком размещено число 1981, означающее год создания футбольного клуба «Жетысу». Автором эскиза является Мади Тулекбаев.

В конце нынешнего сезона данный логотип будет введен как официальный логотип ПФК «Жетысу».

Читайте также
Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Де Ла Хойя сделал заявление о трилогии с GGG и провел сравнение между боями "Канело" с Ковалевым и Головкиным
Месси вернулся, «Ливерпуль» проиграл: как стартовала ЛЧ
«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Российские волейболистки обыграли Южную Корею в матче Кубка мира
Гассиев: Почему перешел в тяжелый вес? Просто покушать люблю
Прикованный к кровати экс-игрок сборной России описал свою жизнь
Избежать провала: последний шанс ученика Тутберидзе
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь