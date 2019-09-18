Роналду описал жизнь в бедности

Роналду вспомнил, что тогда ему было 12 лет и у него не было денег. Поэтому он и его друзья по вечерам ходили в «Макдоналдс» и выпрашивали оставшуюся еду у сотрудниц, которые никогда не отказывали. «Я жил в Лиссабоне с игроками с разных частей Португалии. Без семьи было тяжело», — рассказал форвард.