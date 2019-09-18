Криштиану Роналду: Заслуживаю иметь больше «Золотых мячей», чем Месси
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что он заслуживает выиграть еще несколько «Золотых мячей».
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что он заслуживает выиграть еще несколько «Золотых мячей».
— Месси вошел в историю футбола. Чтобы быть выше него, мне нужно иметь шесть, семь или восемь «Золотых мячей», — отметил Роналду в интервью ITV. — Конечно, я бы хотел этого. Думаю, я заслуживаю этого. Уверен, что и я вошел в историю. То, что я сделал и продолжаю делать, ставит меня среди лучших игроков за всю историю этого вида спорта.
Лично я считаю себя номером один. Для некоторых болельщиков первым является