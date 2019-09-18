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12:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду: Заслуживаю иметь больше «Золотых мячей», чем Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что он заслуживает выиграть еще несколько «Золотых мячей».

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— Месси вошел в историю футбола. Чтобы быть выше него, мне нужно иметь шесть, семь или восемь «Золотых мячей», — отметил Роналду в интервью ITV. — Конечно, я бы хотел этого. Думаю, я заслуживаю этого. Уверен, что и я вошел в историю. То, что я сделал и продолжаю делать, ставит меня среди лучших игроков за всю историю этого вида спорта.

Лично я считаю себя номером один. Для некоторых болельщиков первым является кто-то другой, а я на втором месте. Меня это не волнует. Я знаю и так, что вошел в число лучших игроков за всю историю.

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