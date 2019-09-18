Криштиану Роналду: Заслуживаю иметь больше «Золотых мячей», чем Месси

— Месси вошел в историю футбола. Чтобы быть выше него, мне нужно иметь шесть, семь или восемь «Золотых мячей», — отметил Роналду в интервью ITV. — Конечно, я бы хотел этого. Думаю, я заслуживаю этого. Уверен, что и я вошел в историю. То, что я сделал и продолжаю делать, ставит меня среди лучших игроков за всю историю этого вида спорта.