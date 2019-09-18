Наперегонки, или в чем заключается «новое соперничество» «Астаны» и «Кайрата» в КПЛ

Вот и в этом году они стремятся стать первыми в национальном турнире. Хоть их спор разбавил «Тобол», удерживающий пока первую строчку в таблице, а лидером по потерянным очкам является замыкающая призовую тройку «Астана», проведшая на две игры меньше. Костанайцы могут, конечно, поупираться, но чемпионство на финише, наверняка, разыграют «Астана» и «Кайрат».

При этом наметилось их «новое соперничество» по части результативности. В последнее время они устроили перегонки «кто больше забьет», каждая из команд поочередно уже выбивалась вперед по этому показателю. На этот раз на первое место вышел «Кайрат» по итогам 26 туров. Благодаря крупной победе над «Жетысу» (4:1), южане довели счет своих голов до 49, тем самым на один точный удар обойдя «Астану». Тот же «Тобол», например, забил только 40 мячей, то есть и в этом компоненте костанайцам будет непросто в дальнейшем конкурировать.

Что касается чемпионской гонки, то ее явный фаворит может определиться в центральном матче 30-го тура, когда «Астана» дома примет «Кайрат». До этой встречи соперникам необходимо обойтись без потерь, а после и вовсе собрано провести концовку сезона. Как видно, болельщиков ожидает интересная развязка в КПЛ.