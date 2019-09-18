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21:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» приобретет футболиста Мбаппе за рекордные €275 млн

ТАСС, 18 сентября. Испанский футбольный клуб «Реал» приобретет нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе за рекордные €275 млн. Об этом сообщает телеканал El Chiringuito TV в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, за трансфер 20-летнего форварда «Реал» заплатит €225 млн, еще €50 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Отмечается, что представители «Реала» уже согласовали с Мбаппе условия личного контракта, по которым француз будет получать €35 млн в год, эта сумма может вырасти на €5 млн за счет премиальных.

Нынешний трансферный рекорд принадлежит ПСЖ, который потратил на приобретение Неймара из «Барселоны» €222 млн.

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Мбаппе перешел в ПСЖ 31 августа 2017 года из «Монако», его трансфер оценивается в €180 млн, за клуб из Парижа француз провел 91 матч, забив 62 гола и отдав 33 голевые передачи. Форвард является чемпионом мира 2018 года, в составе ПСЖ футболист становился чемпионом Франции (2017/18, 2018/19), обладателем Кубка французской лиги (2017/18) и Кубка Франции (2017/18). Мбаппе также стал чемпионом страны с «Монако» (2016/17).

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