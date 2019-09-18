СМИ: «Реал» приобретет футболиста Мбаппе за рекордные €275 млн

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, за трансфер 20-летнего форварда «Реал» заплатит €225 млн, еще €50 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Отмечается, что представители «Реала» уже согласовали с Мбаппе условия личного контракта, по которым француз будет получать €35 млн в год, эта сумма может вырасти на €5 млн за счет премиальных.

Нынешний трансферный рекорд принадлежит ПСЖ, который потратил на приобретение Неймара из «Барселоны» €222 млн.