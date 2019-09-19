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11:28 (мск), источник: БЕЛТА

Президент УЕФА заявил о новом этапе сотрудничества с Беларусью

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Белорусская федерация футбола начинают новый этап сотрудничества. Об этом заявил сегодня президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

«Белорусская федерация футбола и УЕФА действительно очень хорошо сотрудничают. Но любое хорошее сотрудничество можно улучшить. У нас хорошие профессиональные отношения с федерацией. Мы еще и друзья, что очень важно, — сказал Александер Чеферин. — Я рад видеть, что в Беларуси спорт получает такую поддержку. И особенно рад за футбол, конечно. Завтра мы начнем новый этап нашего сотрудничества».

Он отметил, что УЕФА давно оказывает поддержку Беларуси, помогая с развитием инфраструктуры, приобретением необходимого спортивного оборудования и инвентаря. «Мы планируем оказать поддержку в плане обучения тренеров. Важно, что есть поддержка министра (министра спорта Беларуси. — Прим. БЕЛТА) и его понимание: в футболе прогресс — довольно медленный прогресс, нужно начинать с самого маленького возраста и развиваться. Нельзя стать чемпионом за один день», — заметил президент УЕФА.

Словенский футбольный функционер Александер Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году, а затем в феврале 2019-го был переизбран на новый четырехлетний срок. Одним из главных пунктов в его президентской программе является активное инвестирование в развитие массового и женского футбола.

УЕФА основан в 1954 году и представляет собой управляющую футбольную организацию на европейском континенте, одну из шести конфедераций Международной федерации футбола (ФИФА). Союз европейских футбольных ассоциаций объединяет 55 европейских федераций. Его штаб-квартира расположена в швейцарском городе Ньон.

Сотрудничество Беларуси с УЕФА осуществляется через ассоциацию «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), которая является членом союза с 1993 года.

В Минске в 2019 году впервые в истории белорусского футбола прошла конференция УЕФА по массовому футболу, в которой приняли участие около 200 человек из 55 стран Европы.

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