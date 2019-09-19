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16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Номинантов на «Золотой мяч» огласят 21 октября, вручение состоится 2 декабря

France Football на своём сайте опубликовал информацию о предстоящем вручении «Золотого мяча».

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Источник: Reuters

Список номинантов будет опубликован 21 октября. Торжественная церемония награждения состоится 2 декабря в театре Шатле в Париже. Участие в мероприятии примет бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба.

В ходе церемонии также будет вручён женский «Золотой мяч», приз лучшему игроку младше 21 года и награда имени Льва Яшина, обладателем которой станет лучший вратарь года.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» по итогам прошлого года стал хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. До этого на протяжении 10 лет самый престижный индивидуальный приз в футболе доставался исключительно португальскому нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинскому форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

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