В КПЛ-2019 случилась пятая отставка тренера

Контракт с Дулубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Интересно, что завтра, 20 сентября, белорусу исполнится 54 года. Под его руководством «Атырау» провел 14 матчей, в которых одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел восемь поражений, причем уступил в последних пяти турах.

Исполнять обязанности главного тренера будет 32-летний Куаныш Кабдулов, который работает в структуре «Атырау» с 2009 года. В апреле 2017 года, а затем с сентября 2017 года и до конца сезона он уже временно возглавлял клуб. При этом успел он поруководить командой финале Кубка Казахстана против «Кайрата» (0:1).

В текущем сезоне Кабдулов также побывал временным главным тренером. Он руководил командой матчах против «Астаны» (0:3) и «Ордабасы» (1:1), когда «Атырау» уволил россиянина Виктора Кумыкова.

С 18 очками «Атырау» идет на предпоследнем, 11-м, месте — клуб с этой позиции вылетает в первую лигу. При этом 6 октября «нефтяники» сыграют в финальном матче Кубка Казахстана против «Кайсара», где будет разыграна путевка во второй раунд Лиги Европы.