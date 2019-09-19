Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро
«Реалу» придется выплатить солидную компенсацию Зинедину Зидану?, если решит уволить главного тренера.
«Реалу» придется выплатить солидную компенсацию Зинедину Зидану?, если решит уволить главного тренера.
По информации Sport.es, это решение обойдется мадридцам в 80 миллионов евро. Заработная плата французского специалиста составляет 13 миллионов год, его контракт действует до лета 2022 года. Главным кандидатом на замену является Жозе Моуринью, который уже работал в испанском клубе.
«Реал» с 8 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридцы потерпели разгромное поражение от «ПСЖ» — 0:3.