Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро

По информации Sport.es, это решение обойдется мадридцам в 80 миллионов евро. Заработная плата французского специалиста составляет 13 миллионов год, его контракт действует до лета 2022 года. Главным кандидатом на замену является Жозе Моуринью, который уже работал в испанском клубе.