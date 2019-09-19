Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
АПОЭЛ
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Севилья
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Лугано
Футбол. Еврокубки
19:55
Базель
Краснодар
Футбол. Еврокубки
19:55
Хетафе
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
ЛАСК
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
ЧФР
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:55
Айнтрахт Ф
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Стандард Л
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсбург
Александрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия М
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
АЗ
Все события
Фоторепортажи
8Испания — чемпион мира по баскетболу
10Парфенов — Кононов — 4:1
19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро

«Реалу» придется выплатить солидную компенсацию Зинедину Зидану?, если решит уволить главного тренера.

Наверх
Источник: Reuters

По информации Sport.es, это решение обойдется мадридцам в 80 миллионов евро. Заработная плата французского специалиста составляет 13 миллионов год, его контракт действует до лета 2022 года. Главным кандидатом на замену является Жозе Моуринью, который уже работал в испанском клубе.

«Реал» с 8 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридцы потерпели разгромное поражение от «ПСЖ» — 0:3.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Зидан уже не тянет, Куртуа ужасен. «Реал», что с тобой?
Почему возвращение Кокорина — правильное решение для «Зенита»
Альварес и Ковалев провели первую дуэль взглядов перед боем
«Это край». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне
Леонид Федун предложил проверить арбитров на детекторе лжи
«Краснодар» играет с «Базелем» в матче Лиги Европы (трансляция)
Издание France Football учредило премию имени Льва Яшина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь