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10:13 (мск), источник: ТАСС

«Колон» победил «Атлетико Минейро» в полуфинале Южноамериканского кубка по футболу

ТАСС, 20 сентября. Аргентинский «Колон» обыграл бразильский «Атлетико Минейро» в первом полуфинальном матче Южноамериканского кубка — второго по значимости футбольного турнира среди клубов на континенте после Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Источник: AP 2019

Первыми в матче отличились футболисты «Атлетико Минейро». На 32-й минуте мяч забил нападающий Йимми Чара. Во втором тайме «Колон» ответил точными ударами форвардов Вильсона Морело (52) и Луиса Родригеса (86). Вторая встреча между командами состоится 27 сентября в Бразилии.

В другой полуфинальной паре играют эквадорский «Индепендьенте дель Валье» и бразильский «Коринтианс». Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Эквадора. Ответный матч пройдет 26 сентября на поле «Индепендьенте дель Валье».

Самыми титулованными клубами Южноамериканского кубка, который проводится с 2002 года, являются аргентинские «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте». На их счету по два трофея. Еще 13 клубов имеют по одному титулу. Ни один из полуфиналистов ранее не становился победителем Южноамериканского кубка.

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