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14:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Подкармливавшая Роналду в детстве женщина ответила на его призыв

Паула Лека призналась, что является одной из сотрудниц «Макдоналдса», которые в детстве подкармливали нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun.

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Лека вспомнила, что они отдавали юным футболистам оставшиеся бургеры. Она отметила, что Роналду был самым скромным из спортсменов. «Если бы он пригласил меня на ужин, я бы согласилась. Мы бы посидели вместе и вспомнили старые времена», — сказала женщина.

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По словам Леки, она рассказала эту историю сыну, но он не поверил ей. «Говорит, что это выдумки. Он и представить себе не может, что его мама кормила самого Роналду», — добавила она.

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе». Футболист признался, что хотел бы найти помогавших ему женщин.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году. Он родился на португальском острове Мадейра, а карьеру начал в лиссабонском «Спортинге».

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