Подкармливавшая Роналду в детстве женщина ответила на его призыв

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Лека вспомнила, что они отдавали юным футболистам оставшиеся бургеры. Она отметила, что Роналду был самым скромным из спортсменов. «Если бы он пригласил меня на ужин, я бы согласилась. Мы бы посидели вместе и вспомнили старые времена», — сказала женщина.

По словам Леки, она рассказала эту историю сыну, но он не поверил ей. «Говорит, что это выдумки. Он и представить себе не может, что его мама кормила самого Роналду», — добавила она.

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе». Футболист признался, что хотел бы найти помогавших ему женщин.