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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболист «Барселоны» Фати получил испанское гражданство

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Анссумане Фати получил право представлять Испанию на международных турнирах после того, как стал гражданином страны, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

Как отмечает издание, совет министров Испании подтвердил, что 16-летний Фати теперь имеет паспорт Испании и уже согласился сыграть за «Красную фурию» на юношеском чемпионате мира. Процедура оформления документов продолжалась более трех месяцев.

Футболист, перешедший в академию «Барселоны» в 2012 году, родился в Гвинее-Бисау и является гражданином данной страны. В текущем сезоне он забил два гола в четырех матчах за основную команду «сине-гранатовых».

Юношеский чемпионат мира по футболу (игроки не старше 17 лет) пройдет в Бразилии с 26 октября по 17 ноября.

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