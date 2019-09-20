СМИ: Футболист «Барселоны» Фати получил испанское гражданство

Источник: Reuters

Как отмечает издание, совет министров Испании подтвердил, что 16-летний Фати теперь имеет паспорт Испании и уже согласился сыграть за «Красную фурию» на юношеском чемпионате мира. Процедура оформления документов продолжалась более трех месяцев.

Футболист, перешедший в академию «Барселоны» в 2012 году, родился в Гвинее-Бисау и является гражданином данной страны. В текущем сезоне он забил два гола в четырех матчах за основную команду «сине-гранатовых».