СМИ: Футболист «Барселоны» Фати получил испанское гражданство
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Анссумане Фати получил право представлять Испанию на международных турнирах после того, как стал гражданином страны, сообщает Marca.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Анссумане Фати получил право представлять Испанию на международных турнирах после того, как стал гражданином страны, сообщает Marca.
Как отмечает издание, совет министров Испании подтвердил, что 16-летний Фати теперь имеет паспорт Испании и уже согласился сыграть за «Красную фурию» на юношеском чемпионате мира. Процедура оформления документов продолжалась более трех месяцев.
Футболист, перешедший в академию «Барселоны» в 2012 году, родился в
Юношеский чемпионат мира по футболу (игроки не старше 17 лет) пройдет в Бразилии с 26 октября по 17 ноября.