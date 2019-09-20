Тревожная игра, или почему «Кайрат» может попрощаться с чемпионскими амбициями в 27-м туре КПЛ

Алматинцы на выезде сыграют с «Кайсаром», который является для них непростым соперником. В первом круге кызылординцы выиграли дома — 2:1, а во втором были биты в гостях командой Алексея Шпилевского — 1:5. Как видим, у игроков «Кайсара» должны были остаться реваншистские настроения.

Кроме того, они в этом сезоне из сильных команд обыгрывали не только «Кайрат», но и «Тобол» с «Ордабасы», что уже их характеризует как сильных оппонентов.

Перед этим матчем «Кайрат» с 53 очками занимает второе место, тогда как лидером по потерянным очкам является идущая на третьей строчке «Астана», сыгравшая на две игры меньше и имеющая в своем активе на три балла меньше. То есть, если «Кайрат» проиграет в Кызылорде, а столичный клуб выиграет в гостях у «Жетысу», то северяне сравняются по набранным очкам с кайратовцами при оставшихся двух матчах в запасе. Нивелировать такое отставание алматинцам уже будет нелегко в последующих шести турах, если, конечно, футболисты Романа Григорчука со своей стороны не преподнесут подарок. Так что «Кайрату» никак нельзя проигрывать в предстоящем туре.