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16:20 (мск), источник: Vesti.kz

Тревожная игра, или почему «Кайрат» может попрощаться с чемпионскими амбициями в 27-м туре КПЛ

Непростой матч ожидает «Кайрат» в 27-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Алматинцы на выезде сыграют с «Кайсаром», который является для них непростым соперником. В первом круге кызылординцы выиграли дома — 2:1, а во втором были биты в гостях командой Алексея Шпилевского — 1:5. Как видим, у игроков «Кайсара» должны были остаться реваншистские настроения.

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Кроме того, они в этом сезоне из сильных команд обыгрывали не только «Кайрат», но и «Тобол» с «Ордабасы», что уже их характеризует как сильных оппонентов.

Перед этим матчем «Кайрат» с 53 очками занимает второе место, тогда как лидером по потерянным очкам является идущая на третьей строчке «Астана», сыгравшая на две игры меньше и имеющая в своем активе на три балла меньше. То есть, если «Кайрат» проиграет в Кызылорде, а столичный клуб выиграет в гостях у «Жетысу», то северяне сравняются по набранным очкам с кайратовцами при оставшихся двух матчах в запасе. Нивелировать такое отставание алматинцам уже будет нелегко в последующих шести турах, если, конечно, футболисты Романа Григорчука со своей стороны не преподнесут подарок. Так что «Кайрату» никак нельзя проигрывать в предстоящем туре.

Отметим, что он разбит на два дня. 21 сентября сыграют «Окжетпес» — «Иртыш», «Кайсар» — «Кайрат», «Тараз» — «Атырау», а 22-го числа встретятся «Ордабасы» — «Актобе», «Шахтер» — «Тобол», «Жетысу» — «Астана».

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