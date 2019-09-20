Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Бетис
Футбол. Премьер-лига
17:30
Уфа
Спартак
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Енисей
20
Все события
Фоторепортажи
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
8Испания — чемпион мира по баскетболу
19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану

Руководство «Реала» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает Marca.

Наверх
Источник: Reuters

Согласно информации источника, в сферу интересов «Королевского клуба» в качестве потенциальных преемников французского специалиста входят Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри и Рауля Гонсалеса, который возглавляет вторую команду «сливочных». При этом приоритетным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру рассматривается португалец, работавший на «Сантьяго Бернабеу» в период с 2010 по 2013 год.

После четырёх туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 8 очков. Отставание от лидирующей «Севильи» составляет всего 2 очка.

Читайте также
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анна Седокова увела из семьи известного баскетболиста!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
«Спартак» проиграл на выезде «Уфе» из-за автогола
В РФС объяснили, почему отказали «Зениту» в регистрации Кокорина
Федерация футбола Китая утвердила отставку Гуса Хиддинка
Александр Овечкин оказался должен ночному клубу миллион рублей
Регбисты сборной России уступили Японии в матче открытия КМ
Источник: Перед полуфиналом Евро-2008 сборная куражилась до утра
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь