«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану

Согласно информации источника, в сферу интересов «Королевского клуба» в качестве потенциальных преемников французского специалиста входят Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри и Рауля Гонсалеса, который возглавляет вторую команду «сливочных». При этом приоритетным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру рассматривается португалец, работавший на «Сантьяго Бернабеу» в период с 2010 по 2013 год.