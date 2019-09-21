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00:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Клуб российского бизнесмена вышел на третье место в АПЛ

«Борнмут» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в пятницу, 20 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Вишен» на десятой минуте игры вперед вывел Натан Аке. Через 25 минут Харри Уилсон удвоил преимущество «Борнмута».

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На 53-й минуте один мяч отыграл Джеймс Уорд-Праус, реализовавший пенальти, в добавленное время Каллум Уилсон точным ударом уcтановил окончательный счет.

После шести туров «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с десятью очками располагается на третьем месте в чемпионате Англии. В активе «Саутгемптона» семь баллов, команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре 28 сентября «Саутгемптон» на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Борнмут» в тот же день примет «Вест Хэм».

Саутгемптон
1:3
Первый тайм: 0:2
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 620.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльЭдди Хоуи
Голы
Джеймс Уорд-Проуз53′
Натан Аке(Диего Рико)10′
Харри Уилсон(Филип Биллинг)35′
Каллум Уилсон(Аарон Рамсдейл)90+5′
Составы команд
28Ангус Ганн
12Аарон Рамсдейл
2Седрик Суариш
3Стив Кук
4Янник Вестергор
5Натан Аке
35Ян Беднарек
17Джек Стэйси
64′
14Ориоль Ромеу
80′
21Диего Рико
16Джеймс Уорд-Проуз
8Джефферсон Лерма
20′
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
29Филип Биллинг
19Софьян Буфаль
13Каллум Уилсон
38Кевин Дансо
45′
7Джошуа Кинг
90′
21Райан Бертранд
6Эндрю Сермен
10Чи Адамс
77′
9Доминик Соланке
77′
9Дэнни Ингс
16Льюис Кук
22Натан Редмонд
88′
22Харри Уилсон
54′63′
17Стюарт Армстронг
24Райан Фрэйзер
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)6
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
8Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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