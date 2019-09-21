Клуб российского бизнесмена вышел на третье место в АПЛ
«Борнмут» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче шестого тура Английской
«Борнмут» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче шестого тура Английской
Встреча прошла в пятницу, 20 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Вишен» на десятой минуте игры вперед вывел Натан Аке. Через 25 минут Харри Уилсон удвоил преимущество «Борнмута».
На 53-й минуте один мяч отыграл Джеймс
После шести туров «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с десятью очками располагается на третьем месте в чемпионате Англии. В активе «Саутгемптона» семь баллов, команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице.
В следующем туре 28 сентября «Саутгемптон» на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Борнмут» в тот же день примет «Вест Хэм».
|Ральф Хазенхюттль
|Эдди Хоуи
|Джеймс Уорд-Проуз
|53′
|Натан Аке(Диего Рико)
|10′
|Харри Уилсон(Филип Биллинг)
|35′
|Каллум Уилсон(Аарон Рамсдейл)
|90+5′
|28
|Ангус Ганн
|12
|Аарон Рамсдейл
|2
|Седрик Суариш
|3
|Стив Кук
|4
|Янник Вестергор
|5
|Натан Аке
|35
|Ян Беднарек
|17
|Джек Стэйси
64′
|14
|Ориоль Ромеу
80′
|21
|Диего Рико
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|8
|Джефферсон Лерма
20′
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|29
|Филип Биллинг
|19
|Софьян Буфаль
|13
|Каллум Уилсон
|38
|Кевин Дансо
45′
|7
|Джошуа Кинг
90′
|21
|Райан Бертранд
|6
|Эндрю Сермен
|10
|Чи Адамс
77′
|9
|Доминик Соланке
77′
|9
|Дэнни Ингс
|16
|Льюис Кук
|22
|Натан Редмонд
88′
|22
|Харри Уилсон
54′63′
|17
|Стюарт Армстронг
|24
|Райан Фрэйзер
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)