Клуб российского бизнесмена вышел на третье место в АПЛ

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Встреча прошла в пятницу, 20 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Вишен» на десятой минуте игры вперед вывел Натан Аке. Через 25 минут Харри Уилсон удвоил преимущество «Борнмута».

На 53-й минуте один мяч отыграл Джеймс Уорд-Праус, реализовавший пенальти, в добавленное время Каллум Уилсон точным ударом уcтановил окончательный счет.

После шести туров «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с десятью очками располагается на третьем месте в чемпионате Англии. В активе «Саутгемптона» семь баллов, команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице.