Женщина, рассказавшая, как кормила Роналду бургерами, оказалась не той, за кого себя выдает
Женщина, откликнувшаяся на призыв нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, оказалась не той, за кого себя выдает.
Женщина, откликнувшаяся на призыв нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, оказалась не той, за кого себя выдает.
Португалец в большом интервью ITV попросил СМИ найти трех женщин, которые кормили его бесплатными бургерами в детстве, чтобы сходить с ними на ужин и отплатить за их добро. После этого интервью на радио дозвонилась женщина по имени Паула Лека и рассказала, что она одна из тех бывших сотрудниц фастфуда, добавив историю о том, как это все происходило.
— Она не одна из трех женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается, — написал в своем Twitter журналист Пирс Морган, который проводил это интервью с португальцем. Он не стал рассказывать, как это удалось выяснить.