Мбаппе восстановился после травмы
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе восстановился после травмы бедра, полученной в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (4:0) в конце августа.
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе восстановился после травмы бедра, полученной в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (4:0) в конце августа.
Как сообщает Le Figaro, Мбаппе уже тренировался без ограничений в общей группе и сможет сыграть с «Лионом» в ближайшем матче.
В то же время другой нападающий парижан Эдинсон Кавани продолжает восстанавливаться после травмы.