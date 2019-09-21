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09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе восстановился после травмы

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе восстановился после травмы бедра, полученной в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (4:0) в конце августа.

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Источник: Reuters

Как сообщает Le Figaro, Мбаппе уже тренировался без ограничений в общей группе и сможет сыграть с «Лионом» в ближайшем матче.

В то же время другой нападающий парижан Эдинсон Кавани продолжает восстанавливаться после травмы.

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