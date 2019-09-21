Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год

Последним клубом бразильца стал турецкий «Адана Демирспор».

«Андерсон продуктивно провёл предсезонную подготовку, одно не прошёл в основной состав “Адана Демирспор”. Он получил другую работу и решил завершить игровую карьеру. В дальнейшем Андерсон продолжит работать на благо клуба», — приводит слова президента турецкого клуба Мурата Санчака Goal.com.

Ожидается, что прощальный матч Андерсона состоится 12 октября, когда «Адана Демирспор» встретится с «Бешикташем».