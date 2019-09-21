Источник: Моуринью отказал китайскому клубу

Как сообщает Sky Sports, 56-летнему специалисту сделал предложение один из китайских клубов, который был готов платить Моуринью 35 миллионов евро в год.

Португалец отказался от предложения, потому что рассчитывает в ближайшее время найти подходящий клуб в Европе. В частности, его связывают с возможным возвращением в «Реал».