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14:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Моуринью отказал китайскому клубу

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался работать в Китае.

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Источник: Reuters

Как сообщает Sky Sports, 56-летнему специалисту сделал предложение один из китайских клубов, который был готов платить Моуринью 35 миллионов евро в год.

Португалец отказался от предложения, потому что рассчитывает в ближайшее время найти подходящий клуб в Европе. В частности, его связывают с возможным возвращением в «Реал».

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