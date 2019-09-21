Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Рубин
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Монпелье
01
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Армавир
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Ротор
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел
Химки
02
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Чертаново
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Сельта
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Томь
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Уотфорд
80
Футбол. Зарубежный
17:00
Леванте
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Падерборн
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Интер
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нефтехимик
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Брешиа
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Барселона
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Авангард К
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Крылья Советов
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал
Вальядолид
20
Все события
Фоторепортажи
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
10Парфенов — Кононов — 4:1
15:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» £ 1 млн за взлом скаутинговой системы

«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» £ 1 млн (€ 1,13 млн) после того, как «горожане» подали жалобу на взлом их скаутинговой системы, сообщает The Times.

Наверх
Источник: Reuters

Согласно информации источника, конфиденциальное урегулирование ситуации между двумя клубами произошло в сентябре 2013 года после того, как стало известно, что «Сити» нанял экспертов по компьютерному шпионажу, чтобы выяснить, подверглась ли их система взлому.

Годом ранее из стана манчестерского клуба работать в «Ливерпуль» перешли три скаута, включая нынешнего спортивного директора красных Майкла Эдвардса. После этого они на протяжении года продолжали входить в скаутинговую систему «горожан».

«Ливерпуль» признал вину и выплатил действующему чемпиону Англии денежную компенсацию.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анна Седокова увела из семьи известного баскетболиста!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
«Зенит» без Азмуна. Насколько критично и какие варианты?
Австрийская полиция погубила Шипулина. Им все сойдет с рук
Зидан разозлил руководство мадридского «Реала»
Даниил Медведев сыграет в финале турнира в Санкт-Петербурге
«Тоттенхэм» проиграл «Лестер Сити» в гостевом матче АПЛ
Клуб РПЛ открестился от подающего дурной пример Мамаева
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь