«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» £ 1 млн за взлом скаутинговой системы

Согласно информации источника, конфиденциальное урегулирование ситуации между двумя клубами произошло в сентябре 2013 года после того, как стало известно, что «Сити» нанял экспертов по компьютерному шпионажу, чтобы выяснить, подверглась ли их система взлому.