Гол прямым ударом со штрафного определил победителя в матче «Окжетпес» — «Иртыш»
У одного из них прервалась победная серия.
У одного из них прервалась победная серия.
Кокшетауский «Окжетпес» одержал победу над павлодарским «Иртышом» в 27-м туре казахстанской
Встреча команд прошла в Кокшетау и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 63-й минуте стал Милан Стоянович, забивший прямым ударом со штрафного.
Благодаря этой победе «Окжетпес» набрал 33 очка и догнал идущий седьмым «Шахтер». В активе «Иртыша», у которого прервалась двухматчевая победная серия, осталось 25 баллов.