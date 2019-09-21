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15:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Зидан разозлил руководство «Реала»

Французский наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал футболистам выходной после неудачного старта в Лиге чемпионов, что вызвало негативную реакцию со стороны руководства сливочных. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Президент «королевского клуба» Флорентино Перес, а также другие представители совета директоров не разделяют мнение Зидана. В руководстве недовольны последними результатами команды и не понимают, за что футболисты получили выходной. В воскресенье, 22 сентября, клубное руководство проведет специальное собрание по поводу недавних выступлений «Реала».

18 сентября «Реал» крупно уступил в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен». Испанцы проиграли со счетом 0:3.

22 сентября «Реалу» предстоит матч против «Севильи». Красно-белые лидируют в чемпионате Испании. После четырех игр в активе команды 10 очков. «Реал» занимает третью строчку с восемью очками в активе.

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