Зидан разозлил руководство «Реала»

Президент «королевского клуба» Флорентино Перес, а также другие представители совета директоров не разделяют мнение Зидана. В руководстве недовольны последними результатами команды и не понимают, за что футболисты получили выходной. В воскресенье, 22 сентября, клубное руководство проведет специальное собрание по поводу недавних выступлений «Реала».