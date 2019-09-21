«Кайрат» на выезде обыграл «Кайсар» и вышел в лидеры КПЛ
Алматинский «Кайрат» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в 27-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Алматинский «Кайрат» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в 27-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Матч, прошедший в Кызылорде, завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного гола защитник алматинцев Раде Дугалич, отличившийся на 56-й минуте после ошибки голкипера «волков».
Благодаря этой победе, ставшей третьей кряду, «Кайрат» набрал 56 очков и временно возглавил турнирную таблицу КПЛ. У «Кайсара» осталось 40 баллов и шестая строчка.