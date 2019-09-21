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17:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» на выезде обыграл «Кайсар» и вышел в лидеры КПЛ

Алматинский «Кайрат» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в 27-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч, прошедший в Кызылорде, завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного гола защитник алматинцев Раде Дугалич, отличившийся на 56-й минуте после ошибки голкипера «волков».

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе, ставшей третьей кряду, «Кайрат» набрал 56 очков и временно возглавил турнирную таблицу КПЛ. У «Кайсара» осталось 40 баллов и шестая строчка.

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