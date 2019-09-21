«Тараз» дважды отыгрался в матче с «Атырау» и прервал серию поражений

Матч состоялся в Таразе и завершился со счетом 2:2. Причем все голы были забиты во втором тайме.

Сначала на 62-й минуте Исламнур Абдуларов вывел «Атырау» вперед после быстрой контратаки.

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На 79-й минуте «Тараз» усилиями Алишера Сулей сравнял счет.

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Однако радость хозяев была не долгой. Спустя семь минут «нефтяники» удачно разыграли штрафной и Ризван Аблитаров в одно касание с острого угла парашютом перекинул мяч через голкипера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UnkU6W__si8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но последнее слово осталось за хозяевами. Уже в компенсированное время Элгуджа Лобжанидзе восстановил равновесие и установил окончательный счет.