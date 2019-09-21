«Тараз» дважды отыгрался в матче с «Атырау» и прервал серию поражений
Футболисты «Атырау» упустили победу над «Таразом» в 27-м туре казахстанской
Футболисты «Атырау» упустили победу над «Таразом» в 27-м туре казахстанской
Матч состоялся в Таразе и завершился со счетом 2:2. Причем все голы были забиты во втором тайме.
Сначала на 62-й минуте Исламнур Абдуларов вывел «Атырау» вперед после быстрой контратаки.
На 79-й минуте «Тараз» усилиями Алишера Сулей сравнял счет.
Однако радость хозяев была не долгой. Спустя семь минут «нефтяники» удачно разыграли штрафной и Ризван Аблитаров в одно касание с острого угла парашютом перекинул мяч через голкипера.
Но последнее слово осталось за хозяевами. Уже в компенсированное время Элгуджа Лобжанидзе восстановил равновесие и установил окончательный счет.
Таким образом, и «Атырау», и у «Тараза» прервалась серия из пяти поражений кряду. «Нефтяники» с 19 очками идут на 11-й строчке, отставая на один балл от таразского клуба.