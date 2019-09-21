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17:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» дважды отыгрался в матче с «Атырау» и прервал серию поражений

Футболисты «Атырау» упустили победу над «Таразом» в 27-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч состоялся в Таразе и завершился со счетом 2:2. Причем все голы были забиты во втором тайме.

Сначала на 62-й минуте Исламнур Абдуларов вывел «Атырау» вперед после быстрой контратаки.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 79-й минуте «Тараз» усилиями Алишера Сулей сравнял счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако радость хозяев была не долгой. Спустя семь минут «нефтяники» удачно разыграли штрафной и Ризван Аблитаров в одно касание с острого угла парашютом перекинул мяч через голкипера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но последнее слово осталось за хозяевами. Уже в компенсированное время Элгуджа Лобжанидзе восстановил равновесие и установил окончательный счет.

Таким образом, и «Атырау», и у «Тараза» прервалась серия из пяти поражений кряду. «Нефтяники» с 19 очками идут на 11-й строчке, отставая на один балл от таразского клуба.

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