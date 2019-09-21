Футболисты «Слуцка» уступили «Торпедо-БелАЗу» в чемпионате Беларуси
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» проиграли жодинскому «Торпедо-БелАЗу» 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» проиграли жодинскому «Торпедо-БелАЗу» 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Жодинцы вышли вперед уже на 3-й минуте игры после гола Марко Обрадовича. Хозяева отыгрались на 45-й минуте, когда ворота Владимира Бушмы поразил Артем Сердюк. Победный гол в ворота «Слуцка» незадолго до финального свистка забил Артем Щадин.
Позже солигорский «Шахтер» сыграет на своем поле с «Витебском», а гродненский «Неман» примет могилевский «Дняпро».
Ранее лидер первенства брестское «Динамо» обыграл в гостях «Городею» со счетом 3:1, а футболисты «Минска» одолели у себя дома мозырскую «Славию» — 1:0.
Два заключительных матча 22-го тура состоятся 22 сентября: «Гомель» — «Динамо» (Минск), «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Ислочь» (Минский район).
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 54 очка (21 матч), БАТЭ — 49 (20), «Шахтер» — 46 (19).