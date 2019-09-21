«Сити» забил восемь мячей «Уотфорду», Кейн исполнил трюк Овечкина

Источник: AP 2019

Чемпионат Англии

Премьер-лига

6-й тур

«Манчестер Сити» — «Уотфорд» — 8:0 (Сильва, 1. Агуэро, 7, с пенальти. Махрез, 12. Бернарду Силва, 15, 48, 60. Отаменди, 18. Де Брейне, 85).

«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:1 (Рикарду Перейра, 69. Мэддисон, 85 — Кейн, 29).

«Бернли» — «Норвич» — 2:0 (Вуд, 10, 14).

«Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:2 (Мина, 40, в свои ворота. Муссе, 79).

«Сити» остановился в шаге от рекорда

На прошлой неделе «Манчестер Сити» неожиданно, но при этом по делу уступил «Норвичу» (2:3), однако показал, как нужно реагировать на такие неудачи. На неделе в Лиге чемпионов в гостях был разгромлен «Шахтер» (3:0), а в АПЛ команда Пепа Гвардьолы растоптала «Уотфорд». Кстати, не впервые — в мае в финале Кубка Англии лондонцы были уничтожены со счетом 6:0.

Самая крупная победа в истории премьер-лиги на счету «Манчестер Юнайтед» — 9:0 над «Ипсвичем» в 1995 году. И «Сити» был очень близок к тому, чтобы повторить это достижение, а, может, и превзойти его. Ведь помимо восьми голов были еще два попадания в штангу и одно в перекладину, а также уйма упущенных моментов. И это при том, что во втором тайме хозяева явно берегли силы, а Гвардьола, например, дал дебютировать перешедшему летом из ПСВ Анхелиньо и выпустил в центр обороны набираться опыта 18-летнего Гарсию. Хотя, наверное, некоторые фаны «Сити» огорчились — это был реальный шанс превзойти оппонентов из «Юнайтед».

Тем не менее, «Сити» стал всего седьмой командой в истории АПЛ, сумевшей победить с разностью в восемь и более мячей.

«Сити» забил уже на 56-й секунде матча в первой же атаке (самый быстрый гол в этом сезоне), а к 18-й вел со счетом 5:0 — и это рекорд премьер-лиги, еще никто не забивал столько так быстро. Причем голевыми стали все пять ударов в створ, нанесенные игроками хозяев.

Хет-триком — первым в карьере отметился Бернанду Силва, причем все свои голы он забил из пределов площади ворот. Самым же грустным человеком в составе «Сити» был Стерлинг — он просидел весь матч в запасе, хотя по лицу было видно, что ему очень хочется принять участие в этой вечеринке. В трансляции ВВС уже успели пошутить, что для тех, кто включил его в свои фэнтези-команды и сделал там капитаном, уик-энд разрушен.

Агуэро забил свой 100-й гол на «Этихаде», став третьим игроком в истории АПЛ после Тьерри Анри (114 на «Хайбери») и Уэйна Руни (101 на «Олд Траффорд»), кому покорилась эта цифра в домашних матчах.

ВАР воскресил «Лестер»

Перед началом сезона почти все называли «Лестер» главным претендентом (в меньшей степени «Эвертон» и «Вулверхэмптон») на то, чтобы разбавить так называемую топ-6 и выбить оттуда кого-то из грандов. И пока команда Брендана Роджерса оправдывает ожидания — «лисы» идут третьими, а по итогам тура не опустятся ниже того самого шестого места. И, кстати, играть против представителей первой шестерки «Лестер» умеет — на старте сезона в соперниках были «Челси» (1:1 в гостях), «МЮ» (0:1 в гостях) и теперь вот победа над «Тоттенхэмом».

Главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино перед матчем раскритиковал своих футболистов, сказав, что им не хватает бойцовских качеств. Это случилось после ничьей с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов, когда лондонцы вели 2:0, но упустили победу. И такая же история случилась два тура назад в АПЛ во встрече с «Арсеналом» — 2:0 к перерыву и 2:2 в итоге.

Вот и сейчас «Тоттенхэм» вел в счете, но в итоге остался ни с чем. Хотя гол Кейна получился классным: форвард в ходе быстрой атаки получил пас от Сон Хын Мина, вошел в штрафную, и, уже упав после толчка в спину от Чаглара Сеюнджу, все же изловчился пробить мимо Шмайхеля. Чем-то этот мяч напомнил легендарную шайбу Овечкина в ворота «Финикса», когда россиянин поразил ворота, уже лежа на льду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vzbmI6-YSnQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Кейна этот гол стал уже 14-м в 13 матчах против «Лестера», если брать все команды и все турниры — «лисам» он забивает чаще всех в карьере.

Вновь в матче с участием «Тоттенхэма» на первые роли вышел ВАР. В середине второго тайма Орье вроде бы сделал счет 2:0 в пользу «шпор», однако видеоассистент арбитра посчитал, что ранее Сон залез в офсайд. Если и так, то на какие-то миллиметры — было даже забавно наблюдать, как бригада ВАР прочерчивает линии и сопоставляет, кто же был ближе к воротам, кореец или защитник «Лестера» Эванс.

А в первом тайме видеоассистенты по той же причине отменили гол хозяев — хотя офсайд был метровый и даже странно, почему его не зафиксировали судья-помощник и главный арбитр Киран Тирни. Два мяча, отмененных ВАР в одном матче — это пока новый рекорд АПЛ.

А через пару минут после отмененного гола Орье «Лестер» счет сравнял, а в концовке добился победы — классный удар издали удался Мэддисону. Хотя, возможно, будь в воротах «Тоттенхэма» Ллорис, а не Гассанига, он смог бы выручить команду. Но французу дали выходной — у него рожала жена.

«Тоттенхэм» продолжил удручающую гостевую серию — уже девять матчей кряду «шпоры» не могут победить на выезде (+0=2−7).