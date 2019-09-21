«Сити» забил восемь мячей «Уотфорду», Кейн исполнил трюк Овечкина
Обзор игрового дня 6-го тура чемпионата Англии.
Обзор игрового дня 6-го тура чемпионата Англии.
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6-й тур
«Манчестер Сити» — «Уотфорд» — 8:0 (Сильва, 1. Агуэро, 7, с пенальти. Махрез, 12. Бернарду Силва, 15, 48, 60. Отаменди, 18. Де Брейне, 85).
«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:1 (Рикарду Перейра, 69. Мэддисон, 85 — Кейн, 29).
«Бернли» — «Норвич» — 2:0 (Вуд, 10, 14).
«Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:2 (Мина, 40, в свои ворота. Муссе, 79).
На прошлой неделе «Манчестер Сити» неожиданно, но при этом по делу уступил «Норвичу» (2:3), однако показал, как нужно реагировать на такие неудачи. На неделе в Лиге чемпионов в гостях был разгромлен «Шахтер» (3:0), а в АПЛ команда Пепа Гвардьолы растоптала «Уотфорд». Кстати, не впервые — в мае в финале Кубка Англии лондонцы были уничтожены со счетом 6:0.
Самая крупная победа в истории
Тем не менее, «Сити» стал всего седьмой командой в истории АПЛ, сумевшей победить с разностью в восемь и более мячей.
«Сити» забил уже на 56-й секунде матча в первой же атаке (самый быстрый гол в этом сезоне), а к 18-й вел со счетом 5:0 — и это рекорд
Агуэро забил свой 100-й гол на «Этихаде», став третьим игроком в истории АПЛ после Тьерри Анри (114 на «Хайбери») и Уэйна Руни (101 на «Олд Траффорд»), кому покорилась эта цифра в домашних матчах.
Перед началом сезона почти все называли «Лестер» главным претендентом (в меньшей степени «Эвертон» и «Вулверхэмптон») на то, чтобы разбавить так называемую топ-6 и выбить оттуда
Главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино перед матчем раскритиковал своих футболистов, сказав, что им не хватает бойцовских качеств. Это случилось после ничьей с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов, когда лондонцы вели 2:0, но упустили победу. И такая же история случилась два тура назад в АПЛ во встрече с «Арсеналом» — 2:0 к перерыву и 2:2 в итоге.
Вот и сейчас «Тоттенхэм» вел в счете, но в итоге остался ни с чем. Хотя гол Кейна получился классным: форвард в ходе быстрой атаки получил пас от Сон Хын Мина, вошел в штрафную, и, уже упав после толчка в спину от Чаглара Сеюнджу, все же изловчился пробить мимо Шмайхеля.
Для Кейна этот гол стал уже 14-м в 13 матчах против «Лестера», если брать все команды и все турниры — «лисам» он забивает чаще всех в карьере.
Вновь в матче с участием «Тоттенхэма» на первые роли вышел ВАР. В середине второго тайма Орье вроде бы сделал счет 2:0 в пользу «шпор», однако видеоассистент арбитра посчитал, что ранее Сон залез в офсайд. Если и так, то на
А в первом тайме видеоассистенты по той же причине отменили гол хозяев — хотя офсайд был метровый и даже странно, почему его не зафиксировали
А через пару минут после отмененного гола Орье «Лестер» счет сравнял, а в концовке добился победы — классный удар издали удался Мэддисону. Хотя, возможно, будь в воротах «Тоттенхэма» Ллорис, а не Гассанига, он смог бы выручить команду. Но французу дали выходной — у него рожала жена.
«Тоттенхэм» продолжил удручающую гостевую серию — уже девять матчей кряду «шпоры» не могут победить на выезде (+0=2−7).
Дмитрий Гирин