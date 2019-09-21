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21:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

Слова Паулы Леки о том, что она в детстве подкармливала нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, оказались неправдой. Об этом в Twitter написал журналист Пирс Морган.

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Морган заявил, что Лека не является той женщиной, о которой рассказывал футболист. Он отметил, что поиски продолжаются.

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18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе». Футболист признался, что хотел бы найти помогавших ему женщин.

После этого Лека заявила, что является одной из тех сотрудниц «Макдоналдса». Она сказала, что с удовольствием поужинала бы с футболистом.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году. Свою карьеру он начал в лиссабонском «Спортинге».

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