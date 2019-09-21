Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.09
Гранада
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
21.09
Милан
Интер
02
Футбол. Зарубежный
21.09
Бордо
Брест
22
Футбол. Зарубежный
21.09
Метц
Амьен
12
Футбол. Зарубежный
21.09
Реймс
Монако
00
Футбол. Зарубежный
21.09
Ним
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
21.09
Ницца
Дижон
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
21.09
Вердер
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
21.09
Атлетико
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
21.09
Зенит
Рубин
50
Футбол. Премьер-лига
21.09
Тамбов
Ростов
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Ювентус
Верона
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Марсель
Монпелье
11
Футбол. Первый дивизион
21.09
Армавир
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
21.09
Балтика
Ротор
21
Футбол. Первый дивизион
21.09
Факел
Химки
03
Футбол. Первый дивизион
21.09
Чертаново
Шинник
01
Футбол. Первый дивизион
21.09
Мордовия
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
21.09
Чайка
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
21.09
Торпедо М
Томь
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Бернли
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
21.09
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
21.09
Манчестер Сити
Уотфорд
80
Футбол. Зарубежный
21.09
Леванте
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
21.09
Бавария
Кельн
40
Футбол. Зарубежный
21.09
Байер
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
21.09
Герта
Падерборн
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Фрайбург
Аугсбург
11
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
21.09
Спартак-2
Нефтехимик
03
Футбол. Зарубежный
21.09
Удинезе
Брешиа
01
Футбол. Первый дивизион
21.09
Нижний Новгород
Авангард К
11
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21.09
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
СПАЛ
Футбол. Премьер-лига
21.09
Ахмат
Крылья Советов
11
Футбол. Зарубежный
21.09
Вильярреал
Вальядолид
20
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
14«Зенит» увез ничью из Лиона
21 сентября, источник: ТАСС

Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 21 сентября. Футболисты «Интера» со счетом 2:0 обыграли «Милан» в гостевом матче четвертого тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».

Наверх

Голы забили Марцело Брозович (49-я минута) и Ромелу Лукаку (78). На 50-й минуте главный арбитр Даниэле Довери воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR), чтобы проверить правильность забитого Брозовичем мяча.

Читайте также
Игроки «Интера» чуть не подрались после ничьей со «Славией»

«Интер» одержал четвертую подряд победу в чемпионате Италии и продлил беспроигрышную серию в миланском дерби в первенстве страны до семи матчей, последний раз «Милан» побеждал 31 января 2016 года (3:0). Всего команды провели между собой 182 матча, «Интер» одержал 68 побед, «Милан» выиграл в 57 матчах, еще 57 встреч завершились ничейным результатом.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает первое место, набрав 12 очков после четырех матчей. «Милан» идет девятым, имея в активе шесть очков.

В следующем туре 25 сентября «Интер» дома примет римский «Лацио», а «Милан» днем позднее на выезде встретится с «Торино».

ВКонтакте
ВКонтакте
Читайте также
Милан
0:2
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 421.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Марко ДжампаолоАнтонио Конте
Голы
Марсело Брозович(Стефано Сенси)49′
Ромелу Лукаку(Николо Барелла)78′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Самир Ханданович
12Андреа Конти
48′
2Диего Годин
13Алессио Романьоли
6Стефан де Фрай
22Матео Пабло Музаккьо
37Милан Шкриньяр
79Франк Кессье
33Данило Д`Амброзио
82′
20Лукас Билья
18Квадво Асамоа
8Хесус Хоакин Сусо
77Марсело Брозович
9Кшиштоф Пентек
9Ромелу Лукаку
68Рикардо Родригес
72′
12Стефано Сенси
71′
19Тео Эрнандез
8Матиас Весино
10Хакан Чалханоглу
64′
23Николо Барелла
82′
39Лукас Пакета
87Антонио Кандрева
17Рафаэл Леан
83′
10Лаутаро Мартинес
76′
18Анте Ребич
88′
16Маттео Политано
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)16
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
14Фолы22
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Довери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Зенит» — «Рубин»: провал Шаронова и бенефис Сутормина
«Сити» забил 8 мячей «Уотфорду», Кейн исполнил трюк Овечкина
Матч ЦСКА — «Краснодар» и еще три встречи завершат 10-й тур РПЛ
Вальверде умудрился сделать середняка из состава на миллиард
Лучший матч «Спартака». Красно-белые разбили лидера за 40 секунд
Клуб РПЛ открестился от подающего дурной пример Мамаева
Австрийская полиция погубила Шипулина. Им все сойдет с рук
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь