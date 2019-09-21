Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 21 сентября. Футболисты «Интера» со счетом 2:0 обыграли «Милан» в гостевом матче четвертого тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».
ТАСС, 21 сентября. Футболисты «Интера» со счетом 2:0 обыграли «Милан» в гостевом матче четвертого тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».
Голы забили Марцело Брозович (49-я минута) и Ромелу Лукаку (78). На 50-й минуте главный арбитр Даниэле Довери воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR), чтобы проверить правильность забитого Брозовичем мяча.
«Интер» одержал четвертую подряд победу в чемпионате Италии и продлил беспроигрышную серию в миланском дерби в первенстве страны до семи матчей, последний раз «Милан» побеждал 31 января 2016 года (3:0). Всего команды провели между собой 182 матча, «Интер» одержал 68 побед, «Милан» выиграл в 57 матчах, еще 57 встреч завершились ничейным результатом.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает первое место, набрав 12 очков после четырех матчей. «Милан» идет девятым, имея в активе шесть очков.
В следующем туре 25 сентября «Интер» дома примет римский «Лацио», а «Милан» днем позднее на выезде встретится с «Торино».
|Марко Джампаоло
|Антонио Конте
|Марсело Брозович(Стефано Сенси)
|49′
|Ромелу Лукаку(Николо Барелла)
|78′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Самир Ханданович
|12
|Андреа Конти
48′
|2
|Диего Годин
|13
|Алессио Романьоли
|6
|Стефан де Фрай
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|37
|Милан Шкриньяр
|79
|Франк Кессье
|33
|Данило Д`Амброзио
82′
|20
|Лукас Билья
|18
|Квадво Асамоа
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|77
|Марсело Брозович
|9
|Кшиштоф Пентек
|9
|Ромелу Лукаку
|68
|Рикардо Родригес
72′
|12
|Стефано Сенси
71′
|19
|Тео Эрнандез
|8
|Матиас Весино
|10
|Хакан Чалханоглу
64′
|23
|Николо Барелла
82′
|39
|Лукас Пакета
|87
|Антонио Кандрева
|17
|Рафаэл Леан
83′
|10
|Лаутаро Мартинес
76′
|18
|Анте Ребич
88′
|16
|Маттео Политано
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Даниэле Довери(Италия)