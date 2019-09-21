Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу

Игроки «Интера» чуть не подрались после ничьей со «Славией»

«Интер» одержал четвертую подряд победу в чемпионате Италии и продлил беспроигрышную серию в миланском дерби в первенстве страны до семи матчей, последний раз «Милан» побеждал 31 января 2016 года (3:0). Всего команды провели между собой 182 матча, «Интер» одержал 68 побед, «Милан» выиграл в 57 матчах, еще 57 встреч завершились ничейным результатом.