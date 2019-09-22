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00:18 (мск), источник: ТАСС

«Витесс» под руководством тренера Слуцкого одержал волевую победу над «Фортуной»

ТАСС, 22 сентября. Футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 4:2 обыграл «Фортуну» в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Арнеме.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Тим Матавж (59-я минута), Брайан Линссен (81 и 83) и Матуш Беро (90+1). У проигравших отличились Марк Димерс (25) и Мартин Анга (62).

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«Витесс» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 14 очков после семи матчей. Подопечные Слуцкого опережают «Аякс» на одно очко, при этом у амстердамского клуба две игры в запасе. «Фортуна» идет на предпоследнем, 17-м месте, имея в активе два очка.

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском «Халле», российских клубах ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия» и возглавлял сборную России. В январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

В следующем туре 29 сентября «Витесс» на выезде сыграет с «Валвейком», а «Фортуна» 25 сентября встретится с «Аяксом».

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