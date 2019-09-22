«Витесс» под руководством тренера Слуцкого одержал волевую победу над «Фортуной»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Тим Матавж (59-я минута), Брайан Линссен (81 и 83) и Матуш Беро (90+1). У проигравших отличились Марк Димерс (25) и Мартин Анга (62).

«Витесс» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 14 очков после семи матчей. Подопечные Слуцкого опережают «Аякс» на одно очко, при этом у амстердамского клуба две игры в запасе. «Фортуна» идет на предпоследнем, 17-м месте, имея в активе два очка.

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском «Халле», российских клубах ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия» и возглавлял сборную России. В январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.