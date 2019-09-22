«Барселона» проиграла «Гранаде» в первом матче Месси после травмы

Источник: AP 2019

Голы в матче забили Рамон Азиз (2-я минута) и Вадильо (65, с пенальти). Первый матч после травмы провел капитан «Барселоны» Лионель Месси, заменивший на 46-й минуте встречи Карлеса Переса. Аргентинец получил травму перед предсезонным турниром в США в начале августа.

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков после пяти матчей. «Гранада» поднялась на первое место, имея в активе 10 очков.

В следующем туре «Барселона» дома сыграет с «Вильярреалом», а «Гранада» в гостях встретится с «Вальядолидом». Обе встречи пройдут 24 сентября.

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