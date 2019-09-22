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00:30 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» проиграла «Гранаде» в первом матче Месси после травмы

ТАСС, 21 сентября. Футболисты «Барселоны» со счетом 0:2 уступили «Гранаде» в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Гранаде в присутствии 18880 зрителей.

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Источник: AP 2019

Голы в матче забили Рамон Азиз (2-я минута) и Вадильо (65, с пенальти). Первый матч после травмы провел капитан «Барселоны» Лионель Месси, заменивший на 46-й минуте встречи Карлеса Переса. Аргентинец получил травму перед предсезонным турниром в США в начале августа.

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков после пяти матчей. «Гранада» поднялась на первое место, имея в активе 10 очков.

В следующем туре «Барселона» дома сыграет с «Вильярреалом», а «Гранада» в гостях встретится с «Вальядолидом». Обе встречи пройдут 24 сентября.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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Футбол, Испания, Тур 521.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
Главные тренеры
Диего МартинесЭрнесто Вальверде
Голы
Рамон Азиз2′
Альваро Сифуэнтес Вадильо66′
Составы команд
1Руй Силва
1Марк-Андре тер Штеген
16Виктор Диас
2Нелсон Семеду
15Карлос Нева
3Жерар Пике
45+4′
6Херман Санчес
15Клеман Лангле
22Домингуш Дуарте
21Френки де Йонг
19Анхель Санчес Монторо
20Сержи Роберто
12Рамон Азиз
9Луис Суарес
21′
10Антонио Пуэртас
17Антуан Гризманн
21Янхель Эррера
49′83′
24Хуниор Фирпо
46′
4Максим Гоналон
31Ансу Фати
9Роберто Сольдадо
48′58′
4Иван Ракитич
62′
24Карлос Фернандес
87′
22Артуро Видаль
23Дарвин Мачис
62′
27Карлес Перес
46′
7Альваро Сифуэнтес Вадильо
10Лионель Месси
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)3
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
21Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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