«Барселона» проиграла «Гранаде» в первом матче Месси после травмы
ТАСС, 21 сентября. Футболисты «Барселоны» со счетом 0:2 уступили «Гранаде» в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Гранаде в присутствии 18880 зрителей.
ТАСС, 21 сентября. Футболисты «Барселоны» со счетом 0:2 уступили «Гранаде» в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Гранаде в присутствии 18880 зрителей.
Голы в матче забили Рамон Азиз (2-я минута) и Вадильо (65, с пенальти). Первый матч после травмы провел капитан «Барселоны» Лионель Месси, заменивший на 46-й минуте встречи Карлеса Переса. Аргентинец получил травму перед предсезонным турниром в США в начале августа.
«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков после пяти матчей. «Гранада» поднялась на первое место, имея в активе 10 очков.
В следующем туре «Барселона» дома сыграет с «Вильярреалом», а «Гранада» в гостях встретится с «Вальядолидом». Обе встречи пройдут 24 сентября.
|Диего Мартинес
|Эрнесто Вальверде
|Рамон Азиз
|2′
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
|66′
|1
|Руй Силва
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|16
|Виктор Диас
|2
|Нелсон Семеду
|15
|Карлос Нева
|3
|Жерар Пике
45+4′
|6
|Херман Санчес
|15
|Клеман Лангле
|22
|Домингуш Дуарте
|21
|Френки де Йонг
|19
|Анхель Санчес Монторо
|20
|Сержи Роберто
|12
|Рамон Азиз
|9
|Луис Суарес
21′
|10
|Антонио Пуэртас
|17
|Антуан Гризманн
|21
|Янхель Эррера
49′83′
|24
|Хуниор Фирпо
46′
|4
|Максим Гоналон
|31
|Ансу Фати
|9
|Роберто Сольдадо
48′58′
|4
|Иван Ракитич
62′
|24
|Карлос Фернандес
87′
|22
|Артуро Видаль
|23
|Дарвин Мачис
62′
|27
|Карлес Перес
46′
|7
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
|10
|Лионель Месси
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|21
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)