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01:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» продлил серию без побед в чемпионате Франции до шести матчей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча в Реймсе завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник гостей Александр Головин отыграл все 90 минут.

«Монако» в шести играх набрал три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.

Результаты других матчей шестого тура, прошедших в субботу:

«Бордо» — «Брест» — 2:2,

«Мец» — «Амьен» — 1:2,

«Ним» — «Тулуза» — 1:0,

«Ницца» — «Дижон» — 2:1.

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