«Монако» продлил серию без побед в чемпионате Франции до шести матчей
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Реймсе завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник гостей Александр Головин отыграл все 90 минут.
«Монако» в шести играх набрал три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.
Результаты других матчей шестого тура, прошедших в субботу:
«Бордо» — «Брест» — 2:2,
«Мец» — «Амьен» — 1:2,
«Ним» — «Тулуза» — 1:0,
«Ницца» — «Дижон» — 2:1.