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01:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Роналду принес «Ювентусу» волевую победу над «Вероной» в матче серии А

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» одержали волевую победу над «Вероной» в матче четвертого тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1. В составе «Вероны» отличился Мигел Велозу (21-я минута). У «Ювентуса» забили Аарон Рэмзи (31) и Криштиану Роналду (49-я, с пенальти). У гостей в компенсированное время второго тайма был удален Мараш Кумбулла.

«Ювентус» набрал десять очков и вышел на первое место в чемпионате, обойдя на один балл «Интер», у которого есть игра в запасе. «Верона» с четырьмя очками идет на 12-м месте.

«Ювентус» — соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первая встреча команд пройдет в Турине 22 октября.

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Ювентус
2:1
Первый тайм: 1:1
Верона
Футбол, Италия, Тур 421.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриИван Юрич
Голы
Аарон Рэмси(Криштиану Роналду)31′
Мигел Велозу20′
Криштиану Роналду49′
Нереализованные пенальти
Самуэль Ди Кармине20′
Составы команд
77Джанлуиджи Буффон
1Марко Сильвестри
12Алекс Сандру
5Давиде Фараони
34′
13Данилу
13Амир Ррахмани
28′
19Леонардо Бонуччи
21Корай Гюнтер
28Мерих Демирал
24Мараш Кумбулла
16′90+4′
14Блез Матюиди
4Мигел Велозу
7Криштиану Роналду
88Дарко Лазович
16Хуан Куадрадо
10Самуэль Ди Кармине
8Аарон Рэмси
61′
14Валерио Верре
59′
6Сами Хедира
32Маттео Пессина
30Родриго Бентанкур
51′
20Маттиа Дзакканьи
73′
5Миралем Пьянич
66Дженнаро Тутино
10Пауло Дибала
72′
34Софьян Амрабат
85′
21Гонсало Игуаин
11Джампаоло Паццини
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)10
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
12Фолы19
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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