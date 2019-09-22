Гол Роналду принес «Ювентусу» волевую победу над «Вероной» в матче серии А

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1. В составе «Вероны» отличился Мигел Велозу (21-я минута). У «Ювентуса» забили Аарон Рэмзи (31) и Криштиану Роналду (49-я, с пенальти). У гостей в компенсированное время второго тайма был удален Мараш Кумбулла.

«Ювентус» набрал десять очков и вышел на первое место в чемпионате, обойдя на один балл «Интер», у которого есть игра в запасе. «Верона» с четырьмя очками идет на 12-м месте.