Гол Роналду принес «Ювентусу» волевую победу над «Вероной» в матче серии А
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» одержали волевую победу над «Вероной» в матче четвертого тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» одержали волевую победу над «Вероной» в матче четвертого тура чемпионата Италии.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1. В составе «Вероны» отличился Мигел Велозу (21-я минута). У «Ювентуса» забили Аарон Рэмзи (31) и Криштиану Роналду (49-я, с пенальти). У гостей в компенсированное время второго тайма был удален Мараш Кумбулла.
«Ювентус» набрал десять очков и вышел на первое место в чемпионате, обойдя на один балл «Интер», у которого есть игра в запасе. «Верона» с четырьмя очками идет на 12-м месте.
«Ювентус» — соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первая встреча команд пройдет в Турине 22 октября.
|Маурицио Сарри
|Иван Юрич
|Аарон Рэмси(Криштиану Роналду)
|31′
|Мигел Велозу
|20′
|Криштиану Роналду
|49′
|Самуэль Ди Кармине
|20′
|77
|Джанлуиджи Буффон
|1
|Марко Сильвестри
|12
|Алекс Сандру
|5
|Давиде Фараони
34′
|13
|Данилу
|13
|Амир Ррахмани
28′
|19
|Леонардо Бонуччи
|21
|Корай Гюнтер
|28
|Мерих Демирал
|24
|Мараш Кумбулла
16′90+4′
|14
|Блез Матюиди
|4
|Мигел Велозу
|7
|Криштиану Роналду
|88
|Дарко Лазович
|16
|Хуан Куадрадо
|10
|Самуэль Ди Кармине
|8
|Аарон Рэмси
61′
|14
|Валерио Верре
59′
|6
|Сами Хедира
|32
|Маттео Пессина
|30
|Родриго Бентанкур
51′
|20
|Маттиа Дзакканьи
73′
|5
|Миралем Пьянич
|66
|Дженнаро Тутино
|10
|Пауло Дибала
72′
|34
|Софьян Амрабат
85′
|21
|Гонсало Игуаин
|11
|Джампаоло Паццини
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)