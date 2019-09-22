Конте без вопросов убрал «Милан» в дерби. И согнал «Ювентус» с первого места
Антонио в огне! Лукаку тоже!
Антонио в огне! Лукаку тоже!
Миланские клубы с разной скоростью встают с колен — «Интер» второй год подряд играет в Лиге чемпионов, а в этом сезоне под руководством Конте еще и стартовал с трех побед в чемпионате. «Милан» в ЛЧ давно не видели, а в конце августа он успел проиграть «Удинезе».
В дерби Милана у
Но, вот, кстати, перфоманс «Милана»:
Ответ «Интера»:
На поле «Интер» полностью владел преимуществом: Лукаку опасно бил в дальний, а самый опасный момент был у Д’Амброзио, который целился в пустые ворота, а попал в штангу.
Под конец тайма Мартинес
Во втором тайме судья Даниэле Довери опять обратился за помощью к телевизору. И опять —
Кстати, за несколько дней до дерби «Интер» чудом спасся в игре Лиги чемпионов со Славией. В раздевалке Лукаку с Брозовичем едва не подрались — бельгиец произнес речь, в которой сказал, что надо больше атаковать и слушать тренера, а хорвату это не понравилось и он пустил в ход кулаки. Но до
Временами «Милан» паниковал, Лукаку заводил трибуну
Тут же Политано засадин мяч в перекладину — ужасный вечер для «Милана». Лишь в самом конце
Как будто даже повезло.
|Марко Джампаоло
|Антонио Конте
|Марсело Брозович(Стефано Сенси)
|49′
|Ромелу Лукаку(Николо Барелла)
|78′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Самир Ханданович
|12
|Андреа Конти
48′
|2
|Диего Годин
|13
|Алессио Романьоли
|6
|Стефан де Фрай
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|37
|Милан Шкриньяр
|79
|Франк Кессье
|33
|Данило Д`Амброзио
82′
|20
|Лукас Билья
|18
|Квадво Асамоа
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|77
|Марсело Брозович
|9
|Кшиштоф Пентек
|9
|Ромелу Лукаку
|68
|Рикардо Родригес
72′
|12
|Стефано Сенси
71′
|19
|Тео Эрнандез
|8
|Матиас Весино
|10
|Хакан Чалханоглу
64′
|23
|Николо Барелла
82′
|39
|Лукас Пакета
|87
|Антонио Кандрева
|17
|Рафаэл Леан
83′
|10
|Лаутаро Мартинес
76′
|18
|Анте Ребич
88′
|16
|Маттео Политано
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Даниэле Довери(Италия)