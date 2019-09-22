Конте без вопросов убрал «Милан» в дерби. И согнал «Ювентус» с первого места

Миланские клубы с разной скоростью встают с колен — «Интер» второй год подряд играет в Лиге чемпионов, а в этом сезоне под руководством Конте еще и стартовал с трех побед в чемпионате. «Милан» в ЛЧ давно не видели, а в конце августа он успел проиграть «Удинезе».

В дерби Милана у красно-черных тоже не складывается — последняя победа еще в январе 2016-го, пусть и 3:0.

Но, вот, кстати, перфоманс «Милана»:

Ответ «Интера»:

На поле «Интер» полностью владел преимуществом: Лукаку опасно бил в дальний, а самый опасный момент был у Д’Амброзио, который целился в пустые ворота, а попал в штангу.

Под конец тайма Мартинес все-таки забил, но гол отменили из-за офсайда. А просмотр ВАР это подтвердил.

Во втором тайме судья Даниэле Довери опять обратился за помощью к телевизору. И опять — из-за гола «Интера», который миланцы уже успели отпраздновать. Это Брозович после хитрого розыгрыша штрафного переправил мяч в ворота. Видео показало: все чисто, офсайд был у другого.

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Кстати, за несколько дней до дерби «Интер» чудом спасся в игре Лиги чемпионов со Славией. В раздевалке Лукаку с Брозовичем едва не подрались — бельгиец произнес речь, в которой сказал, что надо больше атаковать и слушать тренера, а хорвату это не понравилось и он пустил в ход кулаки. Но до чего-то глобального дело не дошло.

Временами «Милан» паниковал, Лукаку заводил трибуну черно-синих, а потом сделал счет 2:0. Есть третий гол в четырех матчей чемпионата!

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Тут же Политано засадин мяч в перекладину — ужасный вечер для «Милана». Лишь в самом конце красно-черные задвигались, но это ни на что уже не влияло. Наоброт, Кандрева вышел один на один, мяч после его удара попал в штангу и прокатился вдоль ворот.