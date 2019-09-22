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00:50 (мск), источник: Sport24

Конте без вопросов убрал «Милан» в дерби. И согнал «Ювентус» с первого места

Антонио в огне! Лукаку тоже!

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Миланские клубы с разной скоростью встают с колен — «Интер» второй год подряд играет в Лиге чемпионов, а в этом сезоне под руководством Конте еще и стартовал с трех побед в чемпионате. «Милан» в ЛЧ давно не видели, а в конце августа он успел проиграть «Удинезе».

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В дерби Милана у красно-черных тоже не складывается — последняя победа еще в январе 2016-го, пусть и 3:0.

Но, вот, кстати, перфоманс «Милана»:

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Ответ «Интера»:

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На поле «Интер» полностью владел преимуществом: Лукаку опасно бил в дальний, а самый опасный момент был у Д’Амброзио, который целился в пустые ворота, а попал в штангу.

Под конец тайма Мартинес все-таки забил, но гол отменили из-за офсайда. А просмотр ВАР это подтвердил.

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Во втором тайме судья Даниэле Довери опять обратился за помощью к телевизору. И опять — из-за гола «Интера», который миланцы уже успели отпраздновать. Это Брозович после хитрого розыгрыша штрафного переправил мяч в ворота. Видео показало: все чисто, офсайд был у другого.

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Кстати, за несколько дней до дерби «Интер» чудом спасся в игре Лиги чемпионов со Славией. В раздевалке Лукаку с Брозовичем едва не подрались — бельгиец произнес речь, в которой сказал, что надо больше атаковать и слушать тренера, а хорвату это не понравилось и он пустил в ход кулаки. Но до чего-то глобального дело не дошло.

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Временами «Милан» паниковал, Лукаку заводил трибуну черно-синих, а потом сделал счет 2:0. Есть третий гол в четырех матчей чемпионата!

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Тут же Политано засадин мяч в перекладину — ужасный вечер для «Милана». Лишь в самом конце красно-черные задвигались, но это ни на что уже не влияло. Наоброт, Кандрева вышел один на один, мяч после его удара попал в штангу и прокатился вдоль ворот.

Как будто даже повезло.

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Милан
0:2
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 421.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Марко ДжампаолоАнтонио Конте
Голы
Марсело Брозович(Стефано Сенси)49′
Ромелу Лукаку(Николо Барелла)78′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Самир Ханданович
12Андреа Конти
48′
2Диего Годин
13Алессио Романьоли
6Стефан де Фрай
22Матео Пабло Музаккьо
37Милан Шкриньяр
79Франк Кессье
33Данило Д`Амброзио
82′
20Лукас Билья
18Квадво Асамоа
8Хесус Хоакин Сусо
77Марсело Брозович
9Кшиштоф Пентек
9Ромелу Лукаку
68Рикардо Родригес
72′
12Стефано Сенси
71′
19Тео Эрнандез
8Матиас Весино
10Хакан Чалханоглу
64′
23Николо Барелла
82′
39Лукас Пакета
87Антонио Кандрева
17Рафаэл Леан
83′
10Лаутаро Мартинес
76′
18Анте Ребич
88′
16Маттео Политано
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)16
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
14Фолы22
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Довери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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