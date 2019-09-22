Вальверде умудрился сделать середняка из состава на миллиард евро. А вы ругаете Кононова

Строительство команд можно сравнить с продакшном в кино. Чаще всего на Оскар номинируются многомиллионные блокбастеры, которые оригинально поднимают какие-то темы, хотя артхаусы типа «Лестера» время от времени выстреливают, вгоняя зрителей в экстаз.

Когда режиссер получает средства и крутой актерский состав на съемки, он определяет вектор, в котором будет работать. А также в какую смысловую канву укладывать сюжет и посыл. Логично, что и актеры чаще всего подбираются под конкретный жанр или задумки режиссера. Тренеры в топ-клубах работают так же — предлагают руководству план развития, намечают позиции в составе, которые нужно усилить, и от недели к неделе выстраивают то, что будут демонстрировать зрителю.

«Тоттенхэм» с «Атлетико» — авторские проекты Почеттино и Симеоне, где не самый выдающийся, но качественный актерский состав четко выполняет режиссерские задумки тренеров. Не отступая от сценария, они создают нужную картину, которую хочет видеть коуч.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi4tnQqhZsD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bi4tnQqhZsD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bi4tnQqhZsD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Diego Pablo Simeone (@simeone)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-17T16:59:41+00:00">17 Май 2018 в 9:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гвардиола и Клопп дают своим исполнителям большую свободу для креатива и импровизации, но в их проектах так же прослеживается четкий скелет и авторские штрихи.

Как и в кино, в футболе не все проекты — кристаллизованное пособие о том, как нужно работать. Выделенные из бюджета средства, спущенные на создание невнятной кляксы — обыденная история для кино. Когда режиссер не раскрывает таланты имеющегося состава или, что еще хуже, не вкладывает в проект ничего интересного, нацеливаясь только на профит с заработка. Нынешняя «Барселона» — наглядный пример такого нецелевого расходования средств.

Приходя на «Камп Ноу» или платя деньги за трансляцию, вы рассчитываете увидеть волны атак, фирменное владение, комбинации у чужих ворот. Да, результат может быть любой, но вы привыкли получать от этого состава шоу в фирменном стиле. Что мы видим, когда включаем игры «Барсы» последние два года?

Марка-Андре тер Штегена, крутящегося в рамке, чтобы хоть как-то спасти свои ворота после очередного удара.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2jM2yMC_F-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2jM2yMC_F-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2jM2yMC_F-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Marc ter Stegen (@mterstegen1)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-18T10:57:17+00:00">18 Сен 2019 в 3:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лангле и Пике, бесконечно перепасовывающихся между собой, так как вариантов выхода вперед минимум.

Френки Де Йонга, гениального исполнителя по продвижению мяча вперед и игре на интуиции, который вынужден почти всегда пасовать мяч обратно центральным защитникам.

16-летнего Фати, пытающегося за счет таланта и свежести как-то разнообразить игру в атаке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2aKCfqCT8B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2aKCfqCT8B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2aKCfqCT8B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ansu Fati (@ansufati)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-14T22:39:30+00:00">14 Сен 2019 в 3:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Теряющегося Гризманна, выдающегося футболиста по движению без мяча, который совестно отрабатывает в обороне, но не знает как правильно открыться в отсутствии четкой системы организации игры впереди.

Лео Месси, который только восстановился после травмы и пытается провернуть старый трюк с созданием нужного результата из воздуха.

«Барселону», которую при 0:2 зажимают на своей половине поля и дают выйти вперед только через выносы.

Если вы смотрели матч «Барселоны» с «Гранадой», то ваши впечатления не стоит подкреплять никакими цифрами, вы сами все видели.

Если нет, то пересматривать матч полностью, чтобы осознать убогость нынешней «Барсы» — не то, что доставит вам удовольствие в выходной. Достаточно взглянуть на таблицу xG (ожидаемых голов). У «Гранады» — 1,87, то есть те же два забитых мяча. У «Барсы» — 0,55. Иными словами, по сумме созданных моментов каталонцы наиграли на половину гола. Еще более просто, и это уже приговор, — «Барселона» не создала ни одного голевого момента у чужих ворот.

Отскок в Дортмунде — очередное доказательство того, что «Барселона» идет на дно. А лайки Френки Де Йонга под постами с хештегом #ValverdeOut — не случайное движение пальца по экрану.

Вальверде обладает самым высококотирующимся составом на рынке (согласно Transfermarkt). Более миллиарда евро. Но эти игроки не могут качественно продвинуть мяч вперед, создать голевой момент после розыгрыша мяча. Надежда — на стандарты и индивидуальное мастерство игроков. В матче, где «Барса» забила 5 мячей «Валенсии», моментов было создано на 2,61 xG, с «Осасуной» (2:2) — на 0,36, с «Атлетиком» — на 1. «Барселона» не может организовать осмысленную атаку с пасом под удар. У вас укладывается это в голове?

В обороне — еще лучше. Уже в четвертом матче чемпионата кряду команда пропускает два мяча. Как не пропустила столько же в Дортмунде — вопросы к суперменским навыкам тер Штегена.

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«Барселона» умирает с идеями тренера, который получил роскошный состав для создания великого продукта, получил одного из лучших игроков в истории в расцвете лет, но по выходным из раза в раз демонстрирует миллионам болельщиков вот такое шоу.

Это поражение — скрытое счастье для фанатов «Барсы». «Реал» и «Атлетико» не в том состоянии, чтобы серьезно наказать за разбазаривание очков на старте. Но поражение в Гранаде — очередной чекпоинт на пути Эрнесто Вальверде к увольнению. И чем раньше это будет сделано, тем больше времени будет у нового тренера на строительство команды к плей-офф. Кто это будет — Тухель, Почеттино, Хави, Вальдес — неважно. При нынешнем тренере «Барса» идет не в том направлении, и с этим надо делать хоть что-то.

Каталонская кинофабрика может продолжать за огромные деньги приглашать топ-актеров для своего проекта. Но если режиссер из дорогущей пленки делает фильм, от которого начинает тошнить уже к 10-й минуте — никакой актер своей игрой проект не вытащит. Даже самый гениальный.