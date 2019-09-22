Вальверде умудрился сделать середняка из состава на миллиард евро. А вы ругаете Кононова
«Барселона» влетела «Гранаде» 0:2.
«Барселона» влетела «Гранаде» 0:2.
Строительство команд можно сравнить с продакшном в кино. Чаще всего на Оскар номинируются многомиллионные блокбастеры, которые оригинально поднимают
Когда режиссер получает средства и крутой актерский состав на съемки, он определяет вектор, в котором будет работать. А также в какую смысловую канву укладывать сюжет и посыл. Логично, что и актеры чаще всего подбираются под конкретный жанр или задумки режиссера. Тренеры в
«Тоттенхэм» с «Атлетико» — авторские проекты Почеттино и Симеоне, где не самый выдающийся, но качественный актерский состав четко выполняет режиссерские задумки тренеров. Не отступая от сценария, они создают нужную картину, которую хочет видеть коуч.
Гвардиола и Клопп дают своим исполнителям большую свободу для креатива и импровизации, но в их проектах так же прослеживается четкий скелет и авторские штрихи.
Как и в кино, в футболе не все проекты — кристаллизованное пособие о том, как нужно работать. Выделенные из бюджета средства, спущенные на создание невнятной кляксы — обыденная история для кино. Когда режиссер не раскрывает таланты имеющегося состава или, что еще хуже, не вкладывает в проект ничего интересного, нацеливаясь только на профит с заработка. Нынешняя «Барселона» — наглядный пример такого нецелевого расходования средств.
Приходя на «Камп Ноу» или платя деньги за трансляцию, вы рассчитываете увидеть волны атак, фирменное владение, комбинации у чужих ворот. Да, результат может быть любой, но вы привыкли получать от этого состава шоу в фирменном стиле. Что мы видим, когда включаем игры «Барсы» последние два года?
Если вы смотрели матч «Барселоны» с «Гранадой», то ваши впечатления не стоит подкреплять никакими цифрами, вы сами все видели.
Если нет, то пересматривать матч полностью, чтобы осознать убогость нынешней «Барсы» — не то, что доставит вам удовольствие в выходной. Достаточно взглянуть на таблицу xG (ожидаемых голов). У «Гранады» — 1,87, то есть те же два забитых мяча. У «Барсы» — 0,55. Иными словами, по сумме созданных моментов каталонцы наиграли на половину гола. Еще более просто, и это уже приговор, — «Барселона» не создала ни одного голевого момента у чужих ворот.
Отскок в Дортмунде — очередное доказательство того, что «Барселона» идет на дно. А лайки Френки Де Йонга под постами с хештегом #ValverdeOut — не случайное движение пальца по экрану.
Вальверде обладает самым высококотирующимся составом на рынке (согласно Transfermarkt). Более миллиарда евро. Но эти игроки не могут качественно продвинуть мяч вперед, создать голевой момент после розыгрыша мяча. Надежда — на стандарты и индивидуальное мастерство игроков. В матче, где «Барса» забила 5 мячей «Валенсии», моментов было создано на 2,61 xG, с «Осасуной» (2:2) — на 0,36, с «Атлетиком» — на 1. «Барселона» не может организовать осмысленную атаку с пасом под удар. У вас укладывается это в голове?
В обороне — еще лучше. Уже в четвертом матче чемпионата кряду команда пропускает два мяча. Как не пропустила столько же в Дортмунде — вопросы к суперменским навыкам тер Штегена.
«Барселона» умирает с идеями тренера, который получил роскошный состав для создания великого продукта, получил одного из лучших игроков в истории в расцвете лет, но по выходным из раза в раз демонстрирует миллионам болельщиков вот такое шоу.
Это поражение — скрытое счастье для фанатов «Барсы». «Реал» и «Атлетико» не в том состоянии, чтобы серьезно наказать за разбазаривание очков на старте. Но поражение в Гранаде — очередной чекпоинт на пути Эрнесто Вальверде к увольнению. И чем раньше это будет сделано, тем больше времени будет у нового тренера на строительство команды к
Каталонская кинофабрика может продолжать за огромные деньги приглашать
Марк Бессонов
|Диего Мартинес
|Эрнесто Вальверде
|Рамон Азиз
|2′
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
|66′
|1
|Руй Силва
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|16
|Виктор Диас
|2
|Нелсон Семеду
|15
|Карлос Нева
|3
|Жерар Пике
45+4′
|6
|Херман Санчес
|15
|Клеман Лангле
|22
|Домингуш Дуарте
|21
|Френки де Йонг
|19
|Анхель Санчес Монторо
|20
|Сержи Роберто
|12
|Рамон Азиз
|9
|Луис Суарес
21′
|10
|Антонио Пуэртас
|17
|Антуан Гризманн
|21
|Янхель Эррера
49′83′
|24
|Хуниор Фирпо
46′
|4
|Максим Гоналон
|31
|Ансу Фати
|9
|Роберто Сольдадо
48′58′
|4
|Иван Ракитич
62′
|24
|Карлос Фернандес
87′
|22
|Артуро Видаль
|23
|Дарвин Мачис
62′
|27
|Карлес Перес
46′
|7
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
|10
|Лионель Месси
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|21
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)