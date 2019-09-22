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01:22 (мск), источник: Sport24

Вальверде умудрился сделать середняка из состава на миллиард евро. А вы ругаете Кононова

«Барселона» влетела «Гранаде» 0:2.

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Строительство команд можно сравнить с продакшном в кино. Чаще всего на Оскар номинируются многомиллионные блокбастеры, которые оригинально поднимают какие-то темы, хотя артхаусы типа «Лестера» время от времени выстреливают, вгоняя зрителей в экстаз.

Когда режиссер получает средства и крутой актерский состав на съемки, он определяет вектор, в котором будет работать. А также в какую смысловую канву укладывать сюжет и посыл. Логично, что и актеры чаще всего подбираются под конкретный жанр или задумки режиссера. Тренеры в топ-клубах работают так же — предлагают руководству план развития, намечают позиции в составе, которые нужно усилить, и от недели к неделе выстраивают то, что будут демонстрировать зрителю.

«Тоттенхэм» с «Атлетико» — авторские проекты Почеттино и Симеоне, где не самый выдающийся, но качественный актерский состав четко выполняет режиссерские задумки тренеров. Не отступая от сценария, они создают нужную картину, которую хочет видеть коуч.

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Гвардиола и Клопп дают своим исполнителям большую свободу для креатива и импровизации, но в их проектах так же прослеживается четкий скелет и авторские штрихи.

Как и в кино, в футболе не все проекты — кристаллизованное пособие о том, как нужно работать. Выделенные из бюджета средства, спущенные на создание невнятной кляксы — обыденная история для кино. Когда режиссер не раскрывает таланты имеющегося состава или, что еще хуже, не вкладывает в проект ничего интересного, нацеливаясь только на профит с заработка. Нынешняя «Барселона» — наглядный пример такого нецелевого расходования средств.

Приходя на «Камп Ноу» или платя деньги за трансляцию, вы рассчитываете увидеть волны атак, фирменное владение, комбинации у чужих ворот. Да, результат может быть любой, но вы привыкли получать от этого состава шоу в фирменном стиле. Что мы видим, когда включаем игры «Барсы» последние два года?

  • Марка-Андре тер Штегена, крутящегося в рамке, чтобы хоть как-то спасти свои ворота после очередного удара.
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  • Лангле и Пике, бесконечно перепасовывающихся между собой, так как вариантов выхода вперед минимум.
  • Френки Де Йонга, гениального исполнителя по продвижению мяча вперед и игре на интуиции, который вынужден почти всегда пасовать мяч обратно центральным защитникам.
  • 16-летнего Фати, пытающегося за счет таланта и свежести как-то разнообразить игру в атаке.
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  • Теряющегося Гризманна, выдающегося футболиста по движению без мяча, который совестно отрабатывает в обороне, но не знает как правильно открыться в отсутствии четкой системы организации игры впереди.
  • Лео Месси, который только восстановился после травмы и пытается провернуть старый трюк с созданием нужного результата из воздуха.
  • «Барселону», которую при 0:2 зажимают на своей половине поля и дают выйти вперед только через выносы.

Если вы смотрели матч «Барселоны» с «Гранадой», то ваши впечатления не стоит подкреплять никакими цифрами, вы сами все видели.

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Если нет, то пересматривать матч полностью, чтобы осознать убогость нынешней «Барсы» — не то, что доставит вам удовольствие в выходной. Достаточно взглянуть на таблицу xG (ожидаемых голов). У «Гранады» — 1,87, то есть те же два забитых мяча. У «Барсы» — 0,55. Иными словами, по сумме созданных моментов каталонцы наиграли на половину гола. Еще более просто, и это уже приговор, — «Барселона» не создала ни одного голевого момента у чужих ворот.

Отскок в Дортмунде — очередное доказательство того, что «Барселона» идет на дно. А лайки Френки Де Йонга под постами с хештегом #ValverdeOut — не случайное движение пальца по экрану.

Вальверде обладает самым высококотирующимся составом на рынке (согласно Transfermarkt). Более миллиарда евро. Но эти игроки не могут качественно продвинуть мяч вперед, создать голевой момент после розыгрыша мяча. Надежда — на стандарты и индивидуальное мастерство игроков. В матче, где «Барса» забила 5 мячей «Валенсии», моментов было создано на 2,61 xG, с «Осасуной» (2:2) — на 0,36, с «Атлетиком» — на 1. «Барселона» не может организовать осмысленную атаку с пасом под удар. У вас укладывается это в голове?

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В обороне — еще лучше. Уже в четвертом матче чемпионата кряду команда пропускает два мяча. Как не пропустила столько же в Дортмунде — вопросы к суперменским навыкам тер Штегена.

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«Барселона» умирает с идеями тренера, который получил роскошный состав для создания великого продукта, получил одного из лучших игроков в истории в расцвете лет, но по выходным из раза в раз демонстрирует миллионам болельщиков вот такое шоу.

Это поражение — скрытое счастье для фанатов «Барсы». «Реал» и «Атлетико» не в том состоянии, чтобы серьезно наказать за разбазаривание очков на старте. Но поражение в Гранаде — очередной чекпоинт на пути Эрнесто Вальверде к увольнению. И чем раньше это будет сделано, тем больше времени будет у нового тренера на строительство команды к плей-офф. Кто это будет — Тухель, Почеттино, Хави, Вальдес — неважно. При нынешнем тренере «Барса» идет не в том направлении, и с этим надо делать хоть что-то.

Каталонская кинофабрика может продолжать за огромные деньги приглашать топ-актеров для своего проекта. Но если режиссер из дорогущей пленки делает фильм, от которого начинает тошнить уже к 10-й минуте — никакой актер своей игрой проект не вытащит. Даже самый гениальный.

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Марк Бессонов

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Гранада
2:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 521.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
Главные тренеры
Диего МартинесЭрнесто Вальверде
Голы
Рамон Азиз2′
Альваро Сифуэнтес Вадильо66′
Составы команд
1Руй Силва
1Марк-Андре тер Штеген
16Виктор Диас
2Нелсон Семеду
15Карлос Нева
3Жерар Пике
45+4′
6Херман Санчес
15Клеман Лангле
22Домингуш Дуарте
21Френки де Йонг
19Анхель Санчес Монторо
20Сержи Роберто
12Рамон Азиз
9Луис Суарес
21′
10Антонио Пуэртас
17Антуан Гризманн
21Янхель Эррера
49′83′
24Хуниор Фирпо
46′
4Максим Гоналон
31Ансу Фати
9Роберто Сольдадо
48′58′
4Иван Ракитич
62′
24Карлос Фернандес
87′
22Артуро Видаль
23Дарвин Мачис
62′
27Карлес Перес
46′
7Альваро Сифуэнтес Вадильо
10Лионель Месси
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)3
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
21Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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