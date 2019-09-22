«Бенфика» победила «Морейренсе» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. «Бенфика» нанесла поражение «Морейренсе» в выездном матче шестого тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. «Бенфика» нанесла поражение «Морейренсе» в выездном матче шестого тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Рафаэл Силва (85-я минута) и Харис Сеферович (90+1), у хозяев точным ударом отметился Лютер Сингх (48).
«Бенфика» (15 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Морейренсе» (7) занимает девятое место.
Лиссабонский клуб является соперником