«Бенфика» победила «Морейренсе» в матче чемпионата Португалии

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Рафаэл Силва (85-я минута) и Харис Сеферович (90+1), у хозяев точным ударом отметился Лютер Сингх (48).