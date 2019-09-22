Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
СПАЛ
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:00
Валенсия
Леганес
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал
Футбол. Зарубежный
21.09
Гранада
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
21.09
Милан
Интер
02
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» увез ничью из Лиона
10«Спартак» проиграл «Уралу»
09:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бенфика» победила «Морейренсе» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. «Бенфика» нанесла поражение «Морейренсе» в выездном матче шестого тура чемпионата Португалии по футболу.

Наверх

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Рафаэл Силва (85-я минута) и Харис Сеферович (90+1), у хозяев точным ударом отметился Лютер Сингх (48).

«Бенфика» (15 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Морейренсе» (7) занимает девятое место.

Лиссабонский клуб является соперником санкт-петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды сыграют 2 октября в Санкт-Петербурге и 10 декабря в Португалии.

Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Загитова рассказала о первой встрече с Тутберидзе
«Рубин» получил 5 голов, но не спешите винить философию Шаронова
Гусев набирает очки в каждом матче. Дайте ему сыграть в НХЛ
The Telegraph: Россию могут отстранить от Игр-2020
Вальверде умудрился сделать середняка из состава на миллиард
Павлюченкова проиграла в финале турнира WTA в Японии
Источник: Слуцкий продлит контракт с «Витессом» на 3 года
«Оренбург» принимает «Локомотив» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь