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10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уле Гуннар Сульшер: Я не слушаю президента «Реала», Погба никуда не уходит

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал понять, что не собирается расставаться с Полем Погба.

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Источник: AP 2019

Этим летом интерес к французу проявлял «Реал», в его кандидатуре был лично заинтересован Зинедин Зидан, но в итоге чемпион мира остался в «МЮ».

— Я не слушаю президента «Реала», — цитирует Goal Сульшера. — Поль никуда не уходит. Он счастлив там, где играет сейчас.

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