Уле Гуннар Сульшер: Я не слушаю президента «Реала», Погба никуда не уходит
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал понять, что не собирается расставаться с Полем Погба.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал понять, что не собирается расставаться с Полем Погба.
Этим летом интерес к французу проявлял «Реал», в его кандидатуре был лично заинтересован Зинедин Зидан, но в итоге чемпион мира остался в «МЮ».
— Я не слушаю президента «Реала», — цитирует Goal Сульшера. — Поль никуда не уходит. Он счастлив там, где играет сейчас.